Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα μέσα σε εστιατόριο σε μια πόλη στο νότιο Μαυροβούνιο, κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, Τσέτινιε, σκοτώνοντας «πολλούς ανθρώπους» πριν τραπεί σε φυγή ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο (RTCG), επικαλούμενο ανακοίνωση της αστυνομίας, μετέδωσε πως «το απόγευμα, σε ένα εστιατόριο στο Μπάιτσε, ο A.M., 45 ετών, σκότωσε πολλούς ανθρώπους χρησιμοποιώντας πυροβόλα όπλα. Ο άνδρας, οπλισμένος, έφυγε από το κτίριο και τράπηκε σε φυγή», πρόσθεσε η αστυνομία.

Το τοπικό τηλεοπτικό δίτκυο Vijesti TV μετέδωσε ότι ένας καυγάς ξέσπασε σήμερα απόγευμα πριν τους πυροβολισμούς. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το Vijesti TV.

Η αστυνομία δεν ανέφερε αριθμό θυμάτων.

Ο ύποπτος δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Η αστυνομία του Μαυροβουνίου έστειλε ειδικές μονάδες στην περιοχή και προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

