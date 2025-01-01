Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα μέσα σε εστιατόριο σε μια πόλη στο νότιο Μαυροβούνιο, κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, Τσέτινιε, σκοτώνοντας «πολλούς ανθρώπους» πριν τραπεί σε φυγή ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας.
Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο (RTCG), επικαλούμενο ανακοίνωση της αστυνομίας, μετέδωσε πως «το απόγευμα, σε ένα εστιατόριο στο Μπάιτσε, ο A.M., 45 ετών, σκότωσε πολλούς ανθρώπους χρησιμοποιώντας πυροβόλα όπλα. Ο άνδρας, οπλισμένος, έφυγε από το κτίριο και τράπηκε σε φυγή», πρόσθεσε η αστυνομία.
Το τοπικό τηλεοπτικό δίτκυο Vijesti TV μετέδωσε ότι ένας καυγάς ξέσπασε σήμερα απόγευμα πριν τους πυροβολισμούς. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το Vijesti TV.
Η αστυνομία δεν ανέφερε αριθμό θυμάτων.
Ο ύποπτος δράστης παραμένει ασύλληπτος.
Η αστυνομία του Μαυροβουνίου έστειλε ειδικές μονάδες στην περιοχή και προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.
