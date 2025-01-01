Συρία: Σχεδόν 530.000 οι νεκροί του 14χρονου εμφυλίου πολέμου

Τουλάχιστον 528.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο στη Συρία που ξέσπασε το 2011 με εφαλτήριο την άγρια καταστολή από το συριακό πρώην καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ μιας λαϊκής εξέγερσης υπέρ της δημοκρατίας, τόνισε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (OSDH).

Πάνω από 181.939 άμαχοι συγκαταλέγονται μεταξύ των περισσότερων από 528.592 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε αυτά τα 14 χρόνια εμφυλίου. Ανάμεσα στα θύματα είναι τουλάχιστον 15.207 γυναίκες και 25.284 παιδιά, καθώς και μαχητές, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Αυτός ο απολογισμός περιλαμβάνει θανάτους και από το 2024, αλλά και χιλιάδες άλλους θανάτους κατά τα χρόνια του πολέμου που το OSDH μπόρεσε μόλις πρόσφατα να επαληθεύσει.

Συνολικά για το έτος 2024, που σημαδεύτηκε τον Δεκέμβριο με την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, το OSDH ανέφερε τον θάνατο 6.777 ανθρώπων. Ανάμεσά τους, 3.598 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 240 γυναίκες και 337 «παιδιά κάτω των 18 ετών».

Επιπλέον, σκοτώθηκαν 3.179 μαχητές από τις τάξεις διαφορετικών εμπόλεμων πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων του «πρώην καθεστώτος», «ισλαμιστικών ένοπλων ομάδων» και τζιχαντιστών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για το 2023, το Συριακό Παρατηρητήριο είχε αναφέρει 4.360 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 1.900 αμάχων.

Με τη βίαιη καταστολή σε λαϊκή εξέγερση στις 15 Μαρτίου 2011, ο εμφύλιος πόλεμος εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα και με τα χρόνια περιπλέχθηκε με την παρέμβαση και ανάμιξη διεθνών παραγόντων και την εισροή στη χώρα τζιχαντιστών από όλο τον κόσμο.

Η είσοδος στη Δαμασκό στις 8 Δεκεμβρίου δυνάμεων συνασπισμού ένοπλων ομάδων υπό την ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) σηματοδότησε την ανατροπή του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ βάζοντας τέλος σε πάνω από μισό αιώνα βασιλείας της οικογενειακής φατρίας του.

Το OSDH, από το 2011, μπόρεσε να επαληθεύσει με απόλυτη βεβαιότητα τους θανάτους περισσότερων από 64.000 ανθρώπων σε φυλακές του πρώην καθεστώτος, θανάτους που αποδίδονται σε «βασανιστήρια, ιατρική αμέλεια ή απάνθρωπες συνθήκες κράτησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

