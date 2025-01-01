Το Ισραήλ απείλησε σήμερα με αύξηση της έντασης των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές από τα ξημερώματα Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με εργαζόμενους στον τομέα ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, που βιώνει μια ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση μετά από περισσότερο από ένα χρόνο πολέμου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, στο περιθώριο μιας επίσκεψης στο Νετιβότ, μια ισραηλινή πόλη που έγινε πρόσφατα στόχος επίθεσης με ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας, θέλησε να «στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Αν η Χαμάς δεν επιτρέψει σύντομα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα (...) και συνεχίσει να εκτοξεύει βλήματα προς ισραηλινό πληθυσμό, η Χαμάς εκθέτει τον εαυτό της σε έντονα πλήγματα που η Γάζα έχει να δει εδώ και πολύ καιρό», απείλησε ο Ισραηλινός υπουργός.

Τις τελευταίες ημέρες οι ισραηλινές αρχές έχουν αναφέρει σειρά επιθέσεων με εκτοξεύσεις ρουκετών από τον παλαιστινιακό θύλακο, διαβεβαιώνοντας πως όλες αυτές είτε αναχαιτίστηκαν, ή κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Λωρίδα της Γάζας, τρεις ξεχωριστές ισραηλινές επιδρομές από τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας έχουν, ωστόσο, προκάλεσαν τουλάχιστον 25 θύματα στην παλαιστινιακή παράκτια λωρίδα.

«Καθώς ο κόσμος γιορτάζει το νέο έτος, εμείς υποδεχόμαστε το 2025 με την πρώτη ισραηλινή σφαγή στη Λωρίδα της Γάζας», κατήγγειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Το ρολόι έδειχνε κοντά στα μεσάνυχτα όταν ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Μπουρέιτζ και στην πόλη της Τζαμπάλια στο κέντρο και στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας σκότωναν τουλάχιστον 17 Παλαιστινίους, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής ωστόσο καταχώριση στο X του αραβόφωνου εκπροσώπου τους που προειδοποιούσε νωρίτερα τους κατοίκους του αλ-Μπουρέιτζ να εκκενώσουν την περιοχή καθώς επίκειτο πλήγμα εναντίον μαχητών που εκτόξευαν από εκεί ρουκέτες.

Ο ισραηλινός στρατός εντατικοποίησε τη χερσαία και αεροπορική επίθεσή του στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από την 6η Οκτωβρίου 2024, για να αποτραπεί, κατ’ αυτόν, η ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Ο πόλεμος ξέσπασε με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.208 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των αρχών του Ισραήλ.

Πάνω από 45.553 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας που ακολούθησαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.