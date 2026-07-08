Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες από την Άγκυρα όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να πωλήσουν οι ΗΠΑ μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία. Η κίνηση προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ φέρνει ανατροπή σε μια απαγόρευση που έχει επικυρωθεί με νόμο στις ΗΠΑ.

Το CNN εξηγεί γιατί μια τέτοια πώληση είναι αμφιλεγόμενη:

Το 2019, η Τουρκία, που είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, αγόρασε το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400, το οποίο είναι σχεδιασμένο να καταρρίπτει τα F-35.

Το σύστημα S-400, το οποίο θεωρείται η πλησιέστερη ρωσική απάντηση στο αμερικανικό σύστημα αεράμυνας Patriot, παρουσιάζεται ως ικανό να καταρρίπτει αεροσκάφη σε απόσταση έως και 240 χλμ και να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους σε απόσταση έως και 38 μιλίων.

Οι ΗΠΑ αντέδρασαν στην τουρκική αγορά το 2019 επιβάλλοντας κυρώσεις στην Τουρκία και αναστέλλοντας τη συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, λόγω ανησυχιών ότι το σύστημα S-400 θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) του αεροσκάφους μέσω του προηγμένου ραντάρ του.

Εκείνη την περίοδο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αγορά θα «έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας».

Αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας είχαν επίσης εκφράσει σοβαρές ανησυχίες ότι οι S-400 θα μπορούσαν να συλλέξουν τεχνικά δεδομένα σχετικά με τις δυνατότητες των F-35 και ότι κρίσιμες πληροφορίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν στη Μόσχα. Η Άγκυρα υποστήριξε ότι οι ανησυχίες πως οι S-400 θα δημιουργούσαν αδυναμίες στην άμυνα του ΝΑΤΟ ήταν αβάσιμες.

Εκείνη την περίοδο, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν ενίσχυαν τις σχέσεις τους. Παράλληλα, οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε ένταση.

Τώρα, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στον Ερντογάν ως «φίλο» και, από την Άγκυρα την Τρίτη, δήλωσε ότι η Τουρκία «έχει υπάρξει από πολλές απόψεις πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούμε ότι θα ήταν πιστές».

Είπε επίσης ότι θα άρει τις κυρώσεις CAATSA κατά της Τουρκίας. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς ο Τραμπ σκοπεύει να παρακάμψει την απαγόρευση του Κογκρέσου για τις πωλήσεις των μαχητικών αεροσκαφών.



Πηγή: skai.gr

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