Αξιωματούχος της CIA, ονόματι Asif W. Rahman, συνελήφθη από το FBI στην Καμπότζη την Τρίτη με την κατηγορία της διαρροής απόρρητων εγγράφων που φέρονται να περιείχαν τα σχέδια αντιποίνων του Ισραήλ κατά του Ιράν, ανέφεραν οι New York Times την Τετάρτη. Ο Rahman μεταφέρθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Γκουάμ για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τους New York Times, τα έγγραφα είχαν προετοιμαστεί από την Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών, τα οποία είχαν αναλυτικές πληροφορίες και φωτογραφίες από κατασκοπευτικούς δορυφόρους των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος της CIA είχε υψηλά απόρρητη εξουσιοδότηση ασφαλείας

Ο Rahman εργάστηκε για τη CIA στο εξωτερικό και, σύμφωνα με τους New York Times, κατείχε άκρως απόρρητη εξουσιοδότηση ασφαλείας με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, που του επέτρεπε να χειρίζεται απόρρητα έγγραφα και φωτογραφίες.

Τα έγγραφα κυκλοφόρησαν νωρίτερα στην εφαρμογή Telegram και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι δεν ήταν σίγουροι από πού προέρχονταν τα έγγραφα.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει προηγουμένως ανησυχίες τον Οκτώβριο, μετά τη διαρροή δύο εγγράφων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που περιέγραφαν πληροφορίες για το ενδεχόμενο χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν.

Ενώ τόσο το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ όσο και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα έγγραφα που διέρρευσαν, δεν αρνήθηκαν τη γνησιότητά τους.

Η διαρροή έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή σε κανάλι του Telegram που είναι γνωστό για την προώθηση φιλοϊρανικής προπαγάνδας.

Πηγή: skai.gr

