Σφοδρή χιονόπτωση στο Παρίσι: Ματαιώνεται το 15% των πτήσεων από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ (PIC + VID)

Η γαλλική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ζήτησε από τις αεροπορικές να ακυρώσουν το 15% των απογευματινών και βραδινών πτήσεων εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης

Ματαιώνονται το 15% των πτήσεων σε Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ λόγω χιονόπτωσης

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ματαιώσουν το 15% των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα το απόγευμα και το βράδυ από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν μόνες τους ποιες πτήσεις θα ακυρωθούν, αρκεί να μειώσουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, είπε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο πρακτορείο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

