Ο Μασκ για την «κομμουνίστρια» τρανς κόρη του: «Της έκαναν πλύση εγκεφάλου στο σχολείο» 

Ο Ιλον Μασκ δεν έχει επαφές με την 19χρονη κόρη τον τελευταίο χρόνο και για αυτό πιστεύει ότι φτάει το πολυτελές και πανάκριβο σχολείο που φοιτούσε η Vivian Jenna Wilson, στην Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, όπως αναφέρεται στην επερχόμενη βιογραφία του, «Elon Musk», μέρος της οποίας δημοσιεύτηκε στην Wall Street Journal .

Σύμφωνα με τον – αμφιλεγόμενο πλέον για πολλούς- ιδιοκτήτη του Χ (πρώην Twitter) το σχολείο έκανε «πλύση εγκεφάλου» στην Vivian ώστε «να μισήσει τους πλούσιους» , επομένως και τον πατέρα της.

Η κόρη του Μασκ είχε πάρει ήδη την απόφαση να κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου.

O ιδρυτής του SpaceX - αν και αντίθετος με αυτό - ήταν αρχικά «γενικά αισιόδοξος» με την απόφαση του παιδιού του.

Ωστόσο, όπως είπε ο ίδιος ο Μασκ στον συγγραφέα της βιογραφίας του, Walter Isaacson, τον Απρίλιο του 2022 η Vivian «έγινε ένθερμη μαξίστρια και διέκοψε κάθε σχέση μαζί του».

Μάλιστα, έκανε αίτηση για να αλλάξει όνομα και φύλο, προκειμένου να κόψει κάθε επαφή και να μην έχει καμία σχέση με τον πατέρα της

«Πέρασε πέρα από τον σοσιαλισμό και έγινε καθαρή κομμουνίστρια και πιστεύει ότι οποιοσδήποτε πλούσιος είναι κακός», είπε ο Μασκ, του οποίου η καθαρή περιουσία εκτιμάται στα 257,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

