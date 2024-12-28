Μετανιωμένος δηλώνει ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι αποχώρησε από την προεκλογική εκστρατεία καθώς όπως υποστηρίζει τώρα, θα είχε νικήσει τον Τραμπ.

Πηγές του Λευκού Οίκου, που επικαλείται ο Guardian , αναφέρουν ότι ο Μπάιντεν μετανιώνει επίσης που επέλεξε τον Μέρικ Γκάρλαντ ως γενικό εισαγγελέα στον οποίο επιρρίπτει ευθύνες ότι άργησε να διώξει τον Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στην εξέγερση στις 6ης Ιανουαρίου 2021.

Καθώς απομένουν λίγες εβδομάδες από τη λήξη της προεδρίας του, οι αναφερόμενες θλιβερές σκέψεις του Μπάιντεν αποκαλύπτονται σε ένα προφίλ της Washington Post που περιέχει τις πιο σαφείς ενδείξεις μέχρι τώρα ότι πιστεύει ότι έκανε λάθος όταν απέσυρε την υποψηφιότητά του τον Ιούλιο μετά από μια θλιβερή επίδοση στη συζήτηση εναντίον του αντιπάλου του. για τον Λευκό Οίκο, Τραμπ, τον προηγούμενο μήνα.

Ο Τραμπ παραιτήθηκε - για να αντικατασταθεί ως υποψήφιος του κόμματός του από την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις- μετά τις πιέσεις που δέχθηκε από τους Δημοκρατικούς.

Η άνοδος της Χάρις έφερε αρχικά ένα κύμα ενθουσιασμού και βελτίωσε τις δημοσκοπήσεις, αλλά τελικά κατέληξε σε μια ήττα.

Ο Μπάιντεν και οι συνεργάτες του μπορεί να μην κατηγόρησαν ευθέως τη Χάρις, προφανώς όμως πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό αν είχε σταθεί στη θέση του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Washington Post.

Είναι μια άποψη που αμφισβητείται από πολλούς υποστηρικτές της Κάμαλα Χάρις, οι οποίοι κατηγορούν τον πρόεδρο ότι περίμενε πολύ καιρό πριν αποσυρθεί, αφήνοντας έτσι στηνν αντιπρόεδρο λίγο χρόνο για να ξεκινήσει μια αποτελεσματική εκστρατεία.

Επισημαίνουν επίσης ότι η αποφασιστικότητα του Μπάιντεν να επιδιώξει μια δεύτερη θητεία παραβίασε την προεκλογική του υπόσχεση το 2020 να είναι ένα «μεταβατικό» πρόσωπο, που θα περνούσε τη δάδα μετά από μια θητεία αφού απομάκρυνε τη χώρα από την προεδρία του Τραμπ.

«Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι θα ήταν μεταβατικός πρόεδρος και στην πραγματικότητα θα είχε μια θητεία πριν την παραδώσει σε μια άλλη γενιά», δήλωσε στην Post ο Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ.

Οι πολιτικοί σύμμαχοι του Μπάιντεν είχαν πιέσει την υπόθεση για τον Νταγκ Τζόουνς, τότε Δημοκρατικό γερουσιαστή της Αλαμπάμα, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν καλύτερα εξοπλισμένος για να περιηγηθεί στην πικρή κομματική ατμόσφαιρα της Ουάσιγκτον. Ο Κλέιν, αντ' αυτού, υποστήριξε ότι ο Γκάρλαντ, που φημίζεται για δικαιοσύνη, θα έστελνε ένα πιο καθησυχαστικό μήνυμα ανεξαρτησίας του υπουργείου Δικαιοσύνης μετά τον Τραμπ.

Καθώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα, ο Μπάιντεν εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει ψευδείς κατηγορίες από τον Τραμπ ότι «όπλισε» το υπουργείο, καθώς διεξήγαγε ποινικές έρευνες για τον ρόλο του στις 6 Ιανουαρίου και για τα απόρρητα έγγραφα του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάιντεν πιστεύει τώρα ότι θα έπρεπε να είχε επιλέξει κάποιον άλλο, ανέφερε η Post, μια άποψη που συνάδει με πολλούς Δημοκρατικούς, που πιστεύουν ότι ο Γκάρλαντ άργησε να ερευνήσει και τελικά να διώξει τον Τραμπ για τις 6 Ιανουαρίου για να ανατρέψει την ήττα του.

Πηγή: The Washington Post

