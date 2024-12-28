Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Πριν από περίπου ένα χρόνο το γερμανικό ερευνητικό δίκτυο Correctiv είχε φέρει στο φως μυστική συνάντηση μελών της ακροδεξιάς AfD με νεοναζί από τη Γερμανία και την Αυστρία στο Πότσνταμ. Στο επίκεντρο είχαν βρεθεί τότε σχέδια περί μαζικών πογκρόμ και υποχρεωτικών «επαναπατρισμών» μεταναστών με ρατσιστικά κριτήρια «καθαρότητας».



Το ίδιο δίκτυο αποκαλύπτει τώρα νέα μυστική συνάντηση βουλευτών της AfD με νεοναζί στην Ελβετία στα μέσα Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον βουλευτή της Μπούντεσταγκ Ρόγκερ Μπέκαμπ και για την τοπική βουλευτή στο Βρανδεμβούργο Λένα Κοτρέ. Στη συνάντηση της Ελβετίας συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, μέλη της απαγορευμένης στη Γερμανία νεοναζιστικής οργάνωσης «Blood and Honor», καθώς και της «αδελφής» ελβετικής νεοναζιστικής οργάνωσης «Junge Tat».

«Επαναπατρισμοί» με τεστ DNA

Aυτό που προκαλεί ιδαίτερο ενδιαφέρον είναι οι πολιτικές δοσοληψίες μεταξύ των Γερμανών βουλευτών και νεαρών νεοναζί, με το Correctiv να ισχυρίζεται ότι οι δύο Γερμανοί πολιτικοί τους προσέφεραν τη δυνατότητα για εργασία στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, με ρόλο συνεργατών και απώτερο στόχο την προώθηση της ρατσιστικής ιδεολογίας.



Ταυτόχρονα σοκ προκαλούν νέα στοιχεία σχετικά με το σχέδιο «επαναπατρισμών», με την Κοτρέ να προτείνει ακόμη και τεστ DNA ή αναλύσεις φωνών για τον προσδιορισμό των χωρών καταγωγής νεοαφιχθέντων προκειμένου να απελαθούν γρήγορα. Η ίδια φέρεται να πρότεινε επίσης και απελάσεις ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, που έχουν λάβει τη γερμανική ιθαγένεια, εάν δεν τηρούν τους γερμανικούς νόμους.



Κι όλα αυτά συμπίπτουν με μια ιδιαίτερα τεταμένη προεκλογική περίοδο στη Γερμανία. Μόλις χθες ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ διέλυσε με προεδρικό διάταγμα τη βουλή και έτσι η χώρα οδεύει επίσημα προς τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Ταυτόχρονα η επίθεση στο Μαγδεμβούργο ρίχνει βαριά σκιά στον προεκλογικό αγώνα, με τα θέματα της ασφάλειας και της μεταναστευτικής πολιτικής να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας όλων των κομμάτων. Στο μεταξύ η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία παραμένει σταθερά δεύτερο κόμμα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με ένα ποσοστό που ξεπερνά το 19% και με διαρκώς ανοδική τάση στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Αστυνομική επιχείρηση κατά βίαιων ακροδεξιών

Την ίδια ώρα χθες, Παρασκευή, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Βερολίνο, Σαξονία, Κάτω Σαξονία και Σαξονία-Άνχαλτ ήταν σε εξέλιξη μέχρι αργά το βράδυ για τον εντοπισμό τουλάχιστον οκτώ νεαρών ακροδεξιών, ηλικίας 16 έως 21 ετών, οι οποίοι στις 14 Δεκεμβρίου είχαν επιτεθεί με βία κατά μελών των Σοσιαλδημοκρατών σε προεκλογικό σταντ του κόμματος, στον σταθμό Λιχτερφέλντε Οστ, στην περιοχή Στέγκλιτς-Τσέλεντορφ του Βερολίνου. Τρεις εξ αυτών τελούν ήδη υπό κράτηση, ενώ οι υπόλοιποι ερευνώνται για τέλεση ποινικών αδικημάτων.



Οι ίδιοι φέρονται να ακινητοποίησαν τα μέλη του SPD, να τους έριξαν στο έδαφος και να άρχισαν να τους κλωτσούν, φορώντας στρατιωτικές αρβύλες. Αντίστοιχα, θύματα επίθεσης των ίδιων νεαρών ακροδεξιών έπεσαν και δύο αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή.



Νωρίτερα την ίδια ημέρα στην περιοχή του Φρίντριχσαϊν στο Βερολίνο είχαν διαδηλώσει δεκάδες ακροδεξιοί, μεταξύ των οποίων πιθανότατα και οι δράστες της επίθεσης κατά μελών του SPD και αστυνομικών. Οι νεαροί ακροδεξιοί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι μέλη της ακροδεξιάς οργάνωσης «Πρώτα η Γερμανική Νεολαία» (Deutsche Jugend zuerst), γνωστή για τη συμμετοχή της σε ακροδεξιές πορείες αλλά και για τη βία εναντίον «πολιτικών αντιπάλων».



Πηγές: RBB, tagesschau.de, Correctiv

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.