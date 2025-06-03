Γαλλία και Βέλγιο μπλοκάρουν το σχέδιο της ΕΕ για απαγόρευση του ρωσικού LNG

Οι δύο μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία και Βέλγιο, αρνούνται να στηρίξουν το σχέδιο των Βρυξελλών για πλήρη απαγόρευση του ρωσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι χρειάζονται περισσότερες διαβεβαιώσεις για τις οικονομικές και νομικές επιπτώσεις πριν λάβουν οριστική απόφαση.

Η Γαλλία, ο μεγαλύτερος αγοραστής του μπλοκ, δήλωσε στο POLITICO ότι προτιμά μια στρατηγική αναζήτησης εναλλακτικών προμηθειών.

Το Βέλγιο, δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής, ζητά να προηγηθεί έκθεση που να αναλύει τις οικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας απαγόρευσης, προτού λάβει επίσημη θέση.

Ο Γάλλος υπουργός Ενέργειας Μαρκ Φερατσί, δήλωσε ότι «υπερασπιζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική διαφοροποίησης, η οποία είναι ήδη στο τραπέζι», αναφερόμενος στο γαλλικό σχέδιο αντικατάστασης του ρωσικού LNG με προϊόντα από το Κατάρ.

Η διστακτικότητα της Γαλλίας και του Βελγίου έρχεται σε αντίθεση με τη στάση άλλων σημαντικών εισαγωγέων ρωσικού LNG, της Ισπανίας και της Ολλανδίας, που δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν το επερχόμενο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό των συμβάσεων του ρωσικού φυσικού αερίου.

Και οι δύο χώρες εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τη νέα νομοθετική πρόταση, η οποία προβλέπει τον τερματισμό των υφιστάμενων συμβολαίων με ρωσικές εταιρείες, τη διακοπή των βραχυπρόθεσμων αγορών εντός του έτους, και την κατάργηση των μακροπρόθεσμων συμφωνιών έως το 2027. Θεωρητικά, αυτό θα επέτρεπε στα κράτη να απεμπλακούν από δεσμεύσεις που τα υποχρεώνουν να συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό LNG για χρόνια.

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η στήριξη και των τεσσάρων κορυφαίων αγοραστών του ρωσικού LNG είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς αναμένεται να καταθέσει επίσημα την πρότασή της τον επόμενο μήνα. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την απαγόρευση, επιδιώκοντας να συνεχίσουν να επωφελούνται από το φθηνότερο ρωσικό αέριο.

Πολλοί πολιτικοί και εκπρόσωποι της ενεργειακής βιομηχανίας ζητούν επιστροφή στη ρωσική ενέργεια μετά τον πόλεμο, επικαλούμενοι το υψηλό ενεργειακό κόστος και την εύθραυστη ευρωπαϊκή οικονομία. Γι’ αυτό, η συμμετοχή των τεσσάρων μεγαλύτερων αγοραστών θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας.

Μόνο πέρυσι, οι τέσσερις χώρες εισήγαγαν 16,77 εκατομμύρια τόνους ρωσικού LNG, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 97% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ και σε πάνω από το 50% των παγκόσμιων εξαγωγών της Μόσχας, σύμφωνα με την πλατφόρμα εμπορευμάτων Kpler. Το κόστος για τις χώρες αυτές ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Για την Ισπανία και την Ολλανδία, τρίτο και τέταρτο μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού LNG αντίστοιχα, η πρόταση της ΕΕ προσφέρει μια ευκαιρία ενεργειακής απεξάρτησης από τη Ρωσία.

«Η Ισπανία υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου το συντομότερο δυνατό … μέσω κοινής ευρωπαϊκής θέσης», δήλωσε εκπρόσωπος του ισπανικού Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης. Η Ισπανία δεσμεύεται σήμερα από σύμβαση με τη ρωσική εταιρεία Novatek έως το 2042, μέσω συμφωνίας που υπεγράφη από την εγχώρια εταιρεία Naturgy.

Η Ολλανδία επίσης «εξακολουθεί να στηρίζει την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο», δήλωσε εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου Οικονομίας στο POLITICO.

«Αναμένουμε τη νομική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα μας επιτρέψει να εξαλείψουμε τις υπόλοιπες ποσότητες». Η Ολλανδία είναι επί του παρόντος δεσμευμένη με μακροπρόθεσμο συμβόλαιο προμήθειας υπό την επίβλεψη της γαλλικής TotalEnergies έως το 2032.

Αντίθετα, η Γαλλία εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, επικαλούμενη πολυετή συμβόλαια, όπως τη συμφωνία που υπέγραψε το 2023 με το Κατάρ για εισαγωγή νέων ποσοτήτων LNG.

Αν και το Παρίσι υποστηρίζει τη στρατηγική μείωσης της εξάρτησης από ρωσικά ορυκτά καύσιμα, ο Γάλλος υφυπουργός Ενέργειας Μαρκ Φεράτσι προειδοποίησε πως «μια απαγόρευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημαίνει ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα μπορεί να εισάγει ρωσικό LNG».

Ο Φεράτσι εξέφρασε επίσης ανησυχίες για τη νομική ασφάλεια της πρότασης των Βρυξελλών, σημειώνοντας ότι ιδιωτικές εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ρωσικές αγωγές για παραβίαση συμβολαίων. Η TotalEnergies, για παράδειγμα, δεσμεύεται με σύμβαση προμήθειας με τη ρωσική Novatek έως το 2032 και κατέχει επίσης 20% του έργου Yamal, το οποίο λειτουργεί μονάδα LNG στη Σιβηρία.

«Το απόθεμα των υπαρχόντων συμβάσεων … πρέπει να προστατευθεί νομικά», τόνισε ο Φερασί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε στο αίτημα του POLITICO για σχόλιο, ωστόσο έχει στο παρελθόν διαβεβαιώσει ότι οι προτάσεις της είναι νομικά ασφαλείς.

Το Βέλγιο, το οποίο πρόκειται να συνεχίσει να εισάγει και να αποθηκεύει ρωσικό LNG έως το 2035, ζητά από την Κομισιόν να διαλύσει κάθε αμφιβολία για τις επιπτώσεις του σχεδίου.

Πριν η Ε.Ε. ανακοινώσει επίσημα τις προτάσεις της, «ζητάμε από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια σε βάθος ανάλυση επιπτώσεων των μέτρων», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Ενέργειας Ματιέ Μπιέ. Όπως είπε, η χώρα του θα ξεκινήσει τεχνικές διαβουλεύσεις για τον αντίκτυπο των προτεινόμενων μέτρων στις υποδομές LNG του Βελγίου.

Αξιωματούχος της Ε.Ε. επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή προετοιμάζει ειδικό έγγραφο για την ανάλυση των επιπτώσεων.

«Είναι απαραίτητο να περιμένουμε το πλήρες νομικό πακέτο για να κατανοήσουμε τις συνέπειες για τη χώρα μας», πρόσθεσε ο Μπιέ.

Η διαίρεση οφείλεται κυρίως στην επάρκεια των αποθεμάτων φυσικού αερίου, εξήγησε η Λόρα Πέιτζ, αναλύτρια LNG της Kpler. Η Ισπανία βγήκε από τον χειμώνα με υψηλότερα επίπεδα αποθεμάτων σε σχέση με τη Γαλλία και το Βέλγιο.

Ωστόσο, πρόσθεσε, μία απαγόρευση στο ρωσικό LNG δεν θα προκαλέσει κρίση επάρκειας, καθώς όλες οι χώρες μπορούν να προμηθευτούν αυξημένες ποσότητες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τη δυναμικότητά τους από το 2025.



