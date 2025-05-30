Μαρόκο: Νέα ΓΓ της Συμμαχίας Μεσογειακών Πρακτορείων Ειδήσεων η Μπράνκα-Γκαμπριέλα Βόιβοντιτς

Με την εκλογή της γενικής διευθύντριας του κροατικού πρακτορείου ειδήσεων HINA Μπράνκα-Γκαμπριέλα Βόιβοντιτς στη θέση της γενικής γραμματέως της Συμμαχίας Μεσογειακών Πρακτορείων Ειδήσεων (Alliance of the Mediterranean News Agencies/AMAN) ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της γενικής συνέλευσης της AMAN στο Μαρακές.
Η Βόιβοντιτς διαδέχθηκε τον Γιώργο Πενηνταέξ, που υπηρέτησε στη θέση αυτή για περισσότερες από δύο δεκαετίες.
Η ΑΜΑΝ ιδρύθηκε το 1991 στην Τυνησία, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πρακτορείων ειδήσεων της Μεσογείου. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι μεταξύ των σχεδόν 20 μελών της Συμμαχίας των Μεσογειακών Πρακτορείων Ειδήσεων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.