Μαρόκο: Νέα ΓΓ της Συμμαχίας Μεσογειακών Πρακτορείων Ειδήσεων η Μπράνκα-Γκαμπριέλα Βόιβοντιτς

Η Συμμαχία ιδρύθηκε το 1991 στην Τυνησία, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πρακτορείων ειδήσεων της Μεσογείου - Ανάμεσά τους το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Branka-Gabriela Vojvodić

Με την εκλογή της γενικής διευθύντριας του κροατικού πρακτορείου ειδήσεων HINA Μπράνκα-Γκαμπριέλα Βόιβοντιτς στη θέση της γενικής γραμματέως της Συμμαχίας Μεσογειακών Πρακτορείων Ειδήσεων (Alliance of the Mediterranean News Agencies/AMAN) ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της γενικής συνέλευσης της AMAN στο Μαρακές.

Η Βόιβοντιτς διαδέχθηκε τον Γιώργο Πενηνταέξ, που υπηρέτησε στη θέση αυτή για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η ΑΜΑΝ ιδρύθηκε το 1991 στην Τυνησία, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πρακτορείων ειδήσεων της Μεσογείου. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι μεταξύ των σχεδόν 20 μελών της Συμμαχίας των Μεσογειακών Πρακτορείων Ειδήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

