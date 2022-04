Ένα προκλητικό βίντεο με τους Τσετσένους μαχητές να πανηγυρίζουν την «άλωση» της Μαριούπολης μπροστά από τα συντρίμμια της πόλης φωνάζοντας μάλιστα «Αλλάχου Ακμπάρ» δημοσίευσε ο αρχηγός τους, Ραμζάν Καντίροφ στο telegram.

Όπως φαίνεται στο βίντεο οι Τσετσένοι είναι βαριά οπλισμένοι και κρατούν τις σημαίες τους.

Ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, επικεφαλής ανταποκριτής εξωτερικών υποθέσεων, Γιαροσλάβ Τροφίμοφ, σε ανάρτησή του επισημαίνει:

«Σύμφωνα με τις ιαχές Αλλάχου Ακμπάρ, η πόλη που κάποτε ιδρύθηκε από Έλληνες που διέφυγαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία «απελευθερώθηκε» από τους κατοίκους της από τις Τσετσένους πολιτοφυλακές του Πούτιν. Τι ανατροπή της ιστορίας...»

To the chants of Allahu Akbar, the city once founded by Greeks fleeing the Ottoman Empire was “liberated” of its inhabitants by Putin’s Chechen militias. What a twist of history. https://t.co/q4yBSgi5Dl