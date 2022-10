Ακτιβιστές πέταξαν τούρτα στο «πρόσωπο» του βασιλιά Κάρολου (βίντεο)

Αφού κατέστρεψαν δυο ανεκτίμητα έργα τέχνης με ντοματόσουπα και πουρέ, οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές του Just Stop Oil, προχώρησαν σήμερα σε μία … διαφορετική διαμαρτυρία.

Δυο νεαροί μπήκαν στο μουσείο της Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο και έφτασαν μπροστά στα νέα κέρινα ομοιώματα των Καρόλου, Καμίλλας, Ουίλιαμ και Κέητ – δηλαδή του βασιλικού ζεύγους και του διαδόχου του θρόνου.

Εκεί, η 20χρονη Eilidh McFadden από τη Γλασκώβη και ο 29χρονος Tom Johnson πέταξαν τούρτα σοκολάτα στο «πρόσωπο» του βασιλιά Κάρολου, σε μία κίνηση που θύμισε αστείες στιγμές από ταινίες, φωνάζοντας «είναι η ώρα για δράση».

BREAKING: Just Stop Oil activists have thrown custard pies into the face of King Charles's waxwork at London's Madame Tussauds. More follows... pic.twitter.com/xqE7NkZhH6