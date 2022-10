Νεκρός Πακιστανός παρουσιαστής ειδήσεων που είχε καταφύγει στην Κένυα

Ένας κορυφαίος Πακιστανός παρουσιαστής ειδήσεων έπεσε νεκρός από πυρά στην Κένυα, σύμφωνα με τη σύζυγό του, λίγους μήνες αφότου εγκατέλειψε τη χώρα του, για να αποφύγει τη σύλληψη λόγω κατηγοριών για εξέγερση.

Ο Αρσάντ Σαρίφ ήταν συχνός επικριτής του σημερινού Πακιστανού πρωθυπουργού, Σαχμπάζ Σαρίφ, και του ισχυρού στρατιωτικού κατεστημένου της χώρας.

Ήταν, επίσης, υποστηρικτής του πρώην πρωθυπουργού Imran Khan, ο οποίος απομακρύνθηκε με κοινοβουλευτική ψηφοφορία δυσπιστίας τον Απρίλιο.

«Έχασα τον φίλο, σύζυγο και αγαπημένο μου δημοσιογράφο», έγραψε στο Twitter η σύζυγός του, Javeria Siddique.

I lost friend, husband and my favourite journalist @arsched today, as per police he was shot in Kenya.

Respect our privacy and in the name of breaking pls don't share our family pics, personal details and his last pictures from hospital.

Remember us in ur prayers. pic.twitter.com/wP1BJxqP5e