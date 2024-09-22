Ιαπωνία: Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις με έναν νεκρό και 6 αγνοούμενους

Η κεντρική Ιαπωνία, όπου συνεχίζονται οι καταρρακτώδεις βροχές, απειλείται για δεύτερη ημέρα σήμερα από πλημμύρες και κατολισθήσεις, που ήδη στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ άλλοι τουλάχιστον έξι αγνοούνται.

Ποτάμια με λασπωμένα νερά έχουν φουσκώσει στην Αναμίζου, στη χερσόνησο Νότο, όπου είναι ακόμη εμφανείς οι φοβερές ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός της 1ης Ιανουαρίου, όταν χάθηκαν 318 ζωές, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της πόλης από την υπηρεσία πρόληψης καταστροφών, προειδοποιώντας τους πως η βροχή ενδέχεται να προκαλέσει υπερχείλιση υπονόμων και απόβλητα νερά ίσως να βγουν στην επιφάνεια.

«Το σπίτι μου καταστράφηκε εντελώς από τον σεισμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χιντεάκι Σάτο, 74 ετών, πάνω σε γέφυρα, με βλέμμα ανήσυχο, στραμμένο στα ορμητικά νερά στο κανάλι από κάτω του.

Heavy floods at the Noto peninsula in Japan pic.twitter.com/zeSz0UyZIs — MASHIAHIYIM QODESHIM TALMIDIM (@AlvesPedro57992) September 22, 2024

«Ζω τώρα σ’ ένα μικρό διαμέρισμα. Αν υπερχειλίσει το ρέμα, θα έχω αληθινό πρόβλημα», πρόσθεσε, δείχνοντας ξύλινο κτίσμα πίσω του.

Οι ιαπωνικές αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 75.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, χαρακτηρίζοντας τις βροχοπτώσεις «άνευ προηγουμένου», ενώ η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε χθες έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που παραμένει σε ισχύ σήμερα.

Εντυπωσιακές πλημμύρες έπληξαν πολλές κατοικίες, όπως και οκτώ κέντρα προσωρινής φιλοξενίας σεισμοπαθών στις πόλεις Ουατζίμα και Σούζου. Στα κέντρα αυτά διέμεναν πολλοί από όσους έχασαν τα σπίτια τους όταν έγινε ο σεισμός 7,5 βαθμών της Πρωτοχρονιάς.

Πέρα από τα κτίρια που πλημμύρισαν, δρόμοι κόπηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων και περίπου 6.200 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα —και κάποια από αυτά ούτε νερό—, σύμφωνα με τις αρχές στον νομό Ισικάουα.

Οι τοπικές αρχές στην Ισικάουα ανακοίνωσαν πως έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και τρεις αγνοούνται.

Σε εργοτάξιο αποκατάστασης δρόμου στην Ουατζίμα, ακόμη τρεις άνθρωποι, εργάτες, αγνοούνται από χθες, όταν έγινε κατολίσθηση, συμπλήρωσε τοπικός αξιωματούχος.

Συνάδελφός τους που θεωρείτο αρχικά επίσης αγνοούμενους μπόρεσε να «βρει καταφύγιο σε υπόγεια σήραγγα» μαζί με άλλους 26 εργάτες, σύμφωνα με τον ίδιο.

Επρόκειτο να ξαναρχίσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στις 05:00 (τοπική ώρα· χθες Σάββατο στις 23:00 ώρα Ελλάδας), όμως ανεστάλη εν μέσω βροχοπτώσεων και πλέον αναμενόταν να επαναληφθεί «περί τις 11:00».

Στην περιοχή έχουν φουσκώσει κάπου δέκα ποτάμια ή ρέματα, τα νερά των οποίων μεταφέρουν ξεριζωμένα δέντρα και άλλα συντρίμμια, που ενίοτε καταλήγουν να πέφτουν πάνω σε γέφυρες.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία έχει θέσει τον νομό Ισικάουα σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού, προειδοποιώντας εναντίον «θανάσιμων» κινδύνων.

Ο Σατόσι Σουγκιμότο, ειδικός της υπηρεσίας, αναφέρθηκε σε «καταρρακτώδεις βροχές εύρους χωρίς προηγούμενο», που έφθασαν τα 120 χιλιοστά σε ωριαία βάση στην Ουατζίμα χθες — επίπεδο που δεν είχε καταγραφτεί ποτέ αφότου άρχισαν να τηρούνται δεδομένα, το 1929.

Ο στρατός κλήθηκε να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και αρωγής στην επαρχιακή περιοχή, κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας.

Κάπου 16.800 κάτοικοι του γειτονικού νομού Νιιγκάτα και του νομού Γιαμαγκάτα, πιο βορειοανατολικά, έχουν κληθεί να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους από τις αρχές, εντολή που παραμένει σε ισχύ σήμερα.

Τα επίπεδα των βροχοπτώσεων στην Ιαπωνία σπάνε ρεκόρ τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις στοιχίζουν ζωές.

Ειδικοί επισημαίνουν πως η κλιματική αλλαγή εντείνει τη συχνότητα, τη σφοδρότητα και την απρόβλεπτη φύση αυτών των φαινομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

