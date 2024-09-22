Ιράν: Έκρηξη σε ορυχείο άνθρακα - 19 νεκροί και 12 τραυματίες

Τουλάχιστον 51 είναι οι νεκροί και 20 οι τραυματίες από την έκρηξη αερίου που σημειώθηκε σ’ ένα ορυχείο άνθρακα στην επαρχία του Νοτίου Χορασάν στο Ιράν, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Έκρηξη μεθανίου προκλήθηκε σε δύο σήραγγες του ορυχείου που διαχειρίζεται η εταιρία Madanjoo company, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση.

«Το 76% του άνθρακα της χώρας παρέχεται από αυτήν την περιοχή και περίπου 8 με 10 μεγάλες εταιρείες εργάζονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας Madanjoo», δήλωσε την Κυριακή στην κρατική τηλεόραση ο κυβερνήτης της επαρχίας Νοτίου Χορασάν Αλί Ακμπάρ Ραχίμι.

Η έκρηξη έγινε χθες στις 21:00 το βράδυ τοπική ώρα, σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων. «Μίλησα με υπουργούς και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για την αντιμετώπιση της κατάστασης», διαβεβαίωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεοπτικές δηλώσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.