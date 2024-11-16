Μάλα Γκρος: H τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου, διαγνώσθηκε με καρκίνο

Η 23χρονη τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου διαγνώσθηκε με καρκίνο, μετά από εξετάσεις και σήμερα μέσω της ομάδας της γνωστοποίησε την εξέλιξη αυτή.

Στην ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας τονίζεται ότι η Γκρος θα σταματήσει την δράση επ’ αόριστο για να μπορέσει να επικεντρωθεί σε θεραπείες που θα κάνει.

Mala wollte sich persönlich an euch wenden. 🙏



Wir sind immer an deiner Seite, Mala! ❤️‍🩹⁰

Mala Grohs fehlt auf unbestimmte Zeit: https://t.co/O7M2Be1E0j pic.twitter.com/myRYTUZtef — FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) November 16, 2024

«Αντιμετωπίζει τώρα τη δυσκολότερη μάχη της και στεκόμαστε στο πλευρό της, ευχόμενοι να έχει τη δύναμη που χρειάζεται», αναφέρει ο Μαξ Εμπέρλ αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο οποίος ενημέρωσε ότι έγινε και επέκταση του συμβολαίου της αθλήτριας για άλλον έναν χρόνο δηλαδή μέχρι το 2026.

