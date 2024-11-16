Λογαριασμός
Μάλα Γκρος: H τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου, διαγνώσθηκε με καρκίνο

Τη δυσάρεστη ανακοίνωση ότι πάσχει από καρκίνο έκανε σήμερα η Μάλα Γκρος. 

Η 23χρονη τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου διαγνώσθηκε με καρκίνο, μετά από εξετάσεις και σήμερα μέσω της ομάδας της γνωστοποίησε την εξέλιξη αυτή.

Στην ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας τονίζεται ότι η Γκρος θα σταματήσει την δράση επ’ αόριστο για να μπορέσει να επικεντρωθεί σε θεραπείες που θα κάνει.

«Αντιμετωπίζει τώρα τη δυσκολότερη μάχη της και στεκόμαστε στο πλευρό της, ευχόμενοι να έχει τη δύναμη που χρειάζεται», αναφέρει ο Μαξ Εμπέρλ αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο οποίος ενημέρωσε ότι έγινε και επέκταση του συμβολαίου της αθλήτριας για άλλον έναν χρόνο δηλαδή μέχρι το 2026.

