Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σήμερα, τελευταία ημέρα της συνόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Λίμα του Περού, κάλεσε τις οικονομίες της περιοχής να «ενωθούν και να συνεργαστούν» απέναντι στον αυξανόμενο «προστατευτισμό».

Στην ομιλία του, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση των ηγετών του APEC, ο Σι αναφέρθηκε σε «προκλήσεις όπως η γεωπολιτική, η μονομέρεια και ο αυξανόμενος προστατευτισμός».

«Πρέπει να ενωθούμε και να συνεργαστούμε», είπε στις 21 χώρες μέλη της APEC, λίγο πριν από το κλείσιμο της συνόδου και ώρες πριν από μια προγραμματισμένη κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Σι, σε μια ομιλία που μεταδόθηκε χθες από το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, είχε ήδη προειδοποιήσει «ενάντια στην άνοδο της μονομέρειας και του προστατευτισμού», προειδοποιώντας ότι ο κόσμος «έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο αναταραχής και μετασχηματισμού» .

Οι δηλώσεις αυτές όπως και η συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν, έρχονται σε ένα πλαίσιο αβεβαιοτήτων, που επισημάνθηκαν από αρκετούς συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής του APEC, ενόψει της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία.

Ο εκλεγμένος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ο οποίος, υπό την προηγούμενη θητεία του (2017-2021), είχε εμπλακεί σε άμεση εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα, απείλησε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, με δασμούς 60% σε κινέζικα προϊόντα. Έχει επίσης περικυκλωθεί από συμβούλους των οποίων η παρουσία υποδηλώνει μια επιθετική προεδρία κατά της Κίνας.

Ο Σι στην ομιλία του χθες, είπε ότι οποιαδήποτε απόπειρα μείωσης της παγκόσμιας οικονομικής αλληλεξάρτησης θα μια «οπισθοποδήγηση». Δεσμεύτηκε να ακολουθήσει πολιτικές οικονομικής απελευθέρωσης που θα «ανοίξουν την πόρτα (της Κίνας) ακόμη περισσότερο στον κόσμο».

