Δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν με drones ενάντια σε ένα «ζωτικής σημασίας στόχο» στο λιμάνι Εϊλάτ του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σάρια.

«Αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα σταματήσουν μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα, να αρθεί η πολιορκία στη Λωρίδα της Γάζας και να σταματήσει η επιθετικότητα στον Λίβανο», είπε ο Σάρια.

The Houthis claim to have launched a swarm of drones targeting a “vital” site in #Eilat, #Israel. Footage from the area shows surface-to-air interceptions and helicopters actively searching the vicinity. There is a strong likelihood that additional drone launches originated from… pic.twitter.com/6VjNQBX7la — Basha باشا (@BashaReport) November 16, 2024

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, άρχισαν από τον Νοέμβριο του 2023 επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πλοίων που λένε πως συνδέονται με το Ισραήλ ή συμμάχους του, διαβεβαιώνοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, σε πόλεμο με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Οι επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν έχουν προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην κίνηση των πλοίων σε αυτή την περιοχή καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο κι οδήγησαν τις ΗΠΑ να συγκροτήσουν διεθνή ναυτικό συνασπισμό και, από τον Ιανουάριο, να αρχίσουν να πλήττουν εγκαταστάσεις και οπλικά συστήματα των ανταρτών στην Υεμένη, σε κάποιες περιπτώσεις μαζί με τη Βρετανία. Έκτοτε, οι Χούθι λένε πως στοχοποιούν επίσης αμερικανικά και βρετανικά πλοία.

Οι βομβαρδισμοί εναντίον των Χούθι στο υεμενίτικο έδαφος δεν τερμάτισαν τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά της χώρας.

