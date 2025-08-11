Μακρόν: Το σχέδιο του Ισραήλ στη Γάζα «μια καταστροφή που περιμένει να συμβεί»

Λογαριασμός
«Οι Ισραηλινοί όμηροι και ο λαός της Γάζας θα είναι τα πρώτα θύματα αυτής της στρατηγικής. Η ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει τώρα τον πόλεμο»

Το σχέδιο του Ισραήλ στη Γάζα είναι «μια καταστροφή που περιμένει να συμβεί», πρωτοφανούς σοβαρότητας, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ασκώντας σοβαρή κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου. 

«Οι Ισραηλινοί όμηροι και ο λαός της Γάζας θα είναι τα πρώτα θύματα αυτής της στρατηγικής. Η ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει τώρα τον πόλεμο με μόνιμη κατάπαυση του πυρός» επισήμανε. 

Αντί της κλιμάκωσης της σύγκρουσης, ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε διεθνή συνασπισμό, υπό την εντολή του ΟΗΕ, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη σταθεροποίηση της Γάζας.

