Μακρόν: Το σχέδιο του Ισραήλ στη Γάζα «μια καταστροφή που περιμένει να συμβεί»

Το σχέδιο του Ισραήλ στη Γάζα είναι «μια καταστροφή που περιμένει να συμβεί», πρωτοφανούς σοβαρότητας, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ασκώντας σοβαρή κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Οι Ισραηλινοί όμηροι και ο λαός της Γάζας θα είναι τα πρώτα θύματα αυτής της στρατηγικής. Η ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει τώρα τον πόλεμο με μόνιμη κατάπαυση του πυρός» επισήμανε.

Αντί της κλιμάκωσης της σύγκρουσης, ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε διεθνή συνασπισμό, υπό την εντολή του ΟΗΕ, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη σταθεροποίηση της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

