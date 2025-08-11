Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Ανταπόκριση από το Σίδνεϋ



Αυτό θα γίνει, είπε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανίζι, με βάση δεσμεύσεις της Παλαιστινιακής Αρχής για πλήρη αποκλεισμό της Χαμάς από τη διακυβέρνηση, αποστρατιωτικοποίηση, εκλογές και αναγνώριση του δικαιώματος του Ισραήλ να υπάρχει με ειρήνη και ασφάλεια. Ο κ. Αλμπανίζι τόνισε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη προοπτική για να σταματήσει ο κύκλος βίας στη Μέση Ανατολή, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.



Αναλυτές, σχολιάζοντας την ενέργεια της αυστραλιανής κυβέρνησης, σημειώνουν πως αυτή εκπέμπει ένα μήνυμα προς τον μεγάλο σύμμαχο της χώρας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η Καμπέρα ασκεί τη δική της, ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.

Η κυβέρνηση ενέδωσε στην πίεση της κοινής γνώμης

Από την άλλη, σημειώνεται πως η κυβέρνηση των Εργατικών ενέδωσε στην αυξανόμενη πίεση της κοινής γνώμης και των μαζικών διαδηλώσεων στη χώρα υπέρ των Παλαιστινίων, που είχαν ως αποκορύφωμα τους 100.000 διαδηλωτές πριν από λίγες μέρες, οι οποίοι διέσχισαν τη φημισμένη Γέφυρα του Λιμανιού στο Σίδνεϋ. Είδηση, που λόγω και της εικόνας, είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.



Στο εσωτερικό μέτωπο πάντως δεν υπάρχει συναίνεση στην κυβερνητική απόφαση. Η αξιωματική αντιπολίτευση των Συντηρητικών, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι η αναγνώριση δεν πρέπει να γίνει όσο η Χαμάς ελέγχει τη Γάζα. Οι δε Πράσινοι, που συνιστούν μικρότερη πολιτική δύναμη, χαρακτήρισαν την απόφαση καθυστερημένη και ζήτησαν κυρώσεις κατά του Ισραήλ.



Η απόφαση της αυστραλιανής κυβέρνησης για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί και αφού προηγουμένως είχε συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του κ. Αλμπανίζι. «Θα συνεργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα για να κάνουμε αυτό το δίκαιο αίτημα πραγματικότητα. Η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας για να σπάσει ο κύκλος της βίας στη Μέση Ανατολή και να μπει τέλος στη σύγκρουση, την ταλαιπωρία και την πείνα στη Γάζα», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Αλμπανίζι και συμπλήρωσε: «Το όραμα της διεθνούς κοινότητας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή περιλάμβανε πάντα δύο κράτη που θα ζουν δίπλα-δίπλα με διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα — ένα κράτος του Ισραήλ και ένα κράτος της Παλαιστίνης, με ασφάλεια για τους λαούς και των δύο χωρών».



Ο κ. Αλμπανίζι είπε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ -συμπεριλαμβανομένων των απειλών για προσάρτηση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών και των σχεδίων για μόνιμο αναγκαστικό εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού- κινδυνεύουν να θέσουν εκτός επίτευξης, μια για πάντα, τη λύση των δύο κρατών. «Η ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και να αρνείται επαρκή βοήθεια, τροφή και νερό σε απελπισμένους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Αυτή η ζωτικής σημασίας βοήθεια πρέπει να φτάσει σε αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο. Δεν πρόκειται απλώς για χάραξη μιας γραμμής σε έναν χάρτη, πρόκειται για παροχή σανίδας σωτηρίας στον λαό της Γάζας», είπε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

Αναμενόμενη απόφαση

Η απόφαση κάθε άλλο παρά ως κεραυνός εν αιθρία ήρθε, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση προϊδέαζε για την κίνησή της, επαναλαμβάνοντας ότι το ζητούμενο δεν ήταν το εάν, αλλά το πότε θα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να ληφθεί η απόφαση.



Εξάλλου, ο κ. Αλμπανίζι το αμέσως προηγούμενο διάστημα είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, καθώς και με τους ηγέτες άλλων χωρών, που προτίθενται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Δριμύ «κατηγορώ» από το Ισραήλ

Ο κ. Αλμπανίζι αποκάλυψε σήμερα ότι μίλησε τηλεφωνικώς και με τον Βενιαμίν Νετανιάχου την προηγούμενη Πέμπτη και του εξήγησε τις θέσεις της Αυστραλίας. Δεν φαίνεται να έπεισε τον συνομιλητή του, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, απαντώντας σε ερώτηση για τη διεθνή κριτική, είπε ότι χώρες όπως η Αυστραλία «θα έκαναν το ίδιο» αν αντιμετώπιζαν την ίδια απειλή. «Το να βλέπω ευρωπαϊκές χώρες και την Αυστραλία να πέφτουν σε αυτήν την παγίδα είναι απογοητευτικό και ντροπιαστικό. Δεν θα αλλάξει τη θέση μας», σημείωσε ο κ. Νετανιάχου.



Επίσης, δριμύ «κατηγορώ» κατά της Αυστραλίας εξαπέλυσε πριν λίγες ώρες ο πρέσβης του Ισραήλ στη χώρα, Amir Maimon, που έγραψε στο Χ ότι «η απόφαση της Αυστραλίας υπονομεύει την ασφάλεια του Ισραήλ και εκτροχιάζει τις διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση των ομήρων».

