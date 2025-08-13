Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μακρόν: Ο Τραμπ τόνισε ότι εδαφικά ζητήματα μπορούν να διαπραγματευτούν μόνο με το Κίεβο

Ο Τραμπ θέλει να επιτύχει κατάπαυση του πυρός κατά τη συνάντηση του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, είπε ο Γάλλος πρόεδρος μετά τη διαδικτυακή συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο 

Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την πρόθεσή του να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, μετά την τηλεδιάσκεψη μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων συμμάχων, ο Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως οποιαδήποτε εδαφικά ζητήματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο με την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark