Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την πρόθεσή του να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, μετά την τηλεδιάσκεψη μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων συμμάχων, ο Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως οποιαδήποτε εδαφικά ζητήματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο με την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

