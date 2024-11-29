Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα πλοιάριο ανατράπηκε στον ποταμό Νίγηρα της κεντρικής Νιγηρίας, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Ο τελικός απολογισμός θα γίνει γνωστός μόνο αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, είπε η Σάντρα Μούσα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής στην Πολιτεία Κόγκι.

«Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 27 πτώματα αλλά η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη», είπε η εκπρόσωπος στο πρακτορείο Reuters.

Στο πλοιάριο επέβαιναν κυρίως έμποροι από την κοινότητα Μίσα της Πολιτείας Κόγκι που κατευθύνονταν στην εβδομαδιαία αγορά της γειτονικής Πολιτείας του Νίγηρα.

Κανείς από τους επιβάτες δεν φορούσε σωσίβιο, γεγονός που συνέβαλε στον αυξημένο αριθμό θυμάτων, είπε η εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

