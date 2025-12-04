Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άσκησε σήμερα πίεση στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ προκειμένου το Πεκίνο να εργαστεί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και για τη διόρθωση των εμπορικών ανισοτήτων κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην κινεζική πρωτεύουσα.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο. Και στην Ουκρανία και στις διάφορες περιοχές του κόσμου που πλήττονται από τον πόλεμο η ικανότητα που έχουμε να εργαζόμαστε από κοινού είναι καθοριστικής σημασίας», δήλωσε ο Μακρόν μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Σι.

«Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλούς τομείς σύγκλισης, μερικές φορές έχουμε διαφωνίες, αλλά έχουμε την ευθύνη να τις ξεπεράσουμε, να βρούμε μηχανισμούς συνεργασίας και επίλυσης διαφορών για μια αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση στην οποία πιστεύουμε», πρόσθεσε ο Γάλλος ηγέτης.

Από την πλευρά του ο Σι διαβεβαίωσε ότι η Κίνα σκοπεύει να συνεργαστεί με τη Γαλλία για την εξάλειψη οποιασδήποτε παρέμβασης και για να σταθεροποιηθεί η συνολική στρατηγική σύμπραξη μεταξύ Κίνας και Γαλλίας.

Εξέφρασε εξάλλου την επιθυμία να δει τις οικονομικές σχέσεις να αναπτύσσονται με ισορροπημένο τρόπο και την επιθυμία του για ειρήνη στην Ουκρανία.

«Η Κίνα υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για ειρήνη» και «θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην εξεύρεση λύσης στην κρίση”, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. “ Ταυτόχρονα, αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε ανεύθυνη προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών ή δυσφήμησης οποιουδήποτε”, πρόσθεσε.

Στη διάρκεια κοινών δηλώσεών τους στους δημοσιογράφους, ο Μακρόν δήλωσε ότι “ συζήτησε εκτενώς” για το θέμα της Ουκρανίας με τον Κινέζο ομόλογό του, κάνοντας λόγο για “ ζωτικής σημασίας απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια”.

“Ελπίζω ότι η Κίνα θα μπορέσει να συμμετάσχει στην έκκλησή μας και στις προσπάθειές μας να επιτύχουμε τουλάχιστον μια κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό”, σχολίασε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Κινέζος πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιούαν, υποδέχθηκε τον Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ στο Μέγαρο του Λαού. Αφού άκουσαν τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών έκαναν επιθεώρηση της φρουράς.

Ο Γάλλος πρόεδρος, που έφτασε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Πεκίνο συνοδευόμενος από επικεφαλής 35 μεγάλων εταιρειών (Airbus, EDF, Danone κ.ά.), αλλά και οικογενειακών επιχειρήσεων, παρέστη στην υπογραφή πολλών συμβολαίων.

Πρόκειται για την τέταρτη επίσημη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Κίνα από τότε που εξελέγη πρόεδρος το 2017. Ο Σι Τζινπίνγκ έγινε δεκτός στη Γαλλία με τιμές το 2024 και το Μέγαρο των Ηλυσίων παρουσίασε τον χρόνο που θα περάσουν μαζί οι δύο ηγέτες σε αυτή την επίσκεψη ως ένδειξη της σημασίας της διμερούς τους σχέσης.

Ωστόσο, οι διαφορές με τη Γαλλία και γενικότερα με την Ευρώπη είναι βαθιές.

Η Ευρώπη θα ήθελε η Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Κίνα διατείνεται συνεχώς ότι επιθυμεί την ειρήνη, αλλά ποτέ δεν καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Βασικός οικονομικός και πολιτικός εταίρος της Ρωσίας, το Πεκίνο είναι ο σημαντικότερος αγοραστής ρωσικών ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως, τροφοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο τη ρωσική πολεμική μηχανή. Ορισμένοι Ευρωπαίοι εξάλλου κατηγορούν την Κίνα ότι προμηθεύει στρατιωτικά εξαρτήματα στη Μόσχα.

Διπλωματία των πάντα

Οι εμπορικές ανισότητες αποτελούν ένα άλλο σημαντικό σημείο διαμάχης, με τις κινεζικές εμπορικές πρακτικές να θεωρούνται άδικες σε τομείς από τα ηλεκτρικά οχήματα έως τον χάλυβα.

Η σχέση μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται από ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα (357 δισεκατομμύρια δολάρια) εις βάρος της ΕΕ.

“ Και οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να προωθήσουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, να αυξήσουν τις αμοιβαίες επενδύσεις και να παρέχουν ένα δίκαιο, διαφανές, χωρίς διακρίσεις και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις εταιρείες και στις δύο χώρες”, δήλωσε ο Σι.

Όπως και κατά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στη Γαλλία το 2024, τα δύο προεδρικά ζεύγη θα έχουν αύριο, Παρασκευή, μια λιγότερη επίσημη συνάντηση στην Τσενγκντού, στην επαρχία Σετσουάν (νοτιοδυτική Κίνα), όπου ζουν τα γιγάντια πάντα που έχουν γίνει πρεσβευτές της Κίνας σε όλο τον κόσμο.

