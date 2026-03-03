Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Ισραηλινοί κάνουν λόγο για μία σειρά από πλήγματα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εστιάζουν, ωστόσο, στο συγκεκριμένο, καθώς εκτιμάται ως το σημαντικότερο από μία σειρά επιχειρήσεων

Στις εγκαταστάσεις επιχειρούσε μία ειδική ομάδα επιστημόνων, η οποία είχε επιφορτιστεί με μοναδική αποστολή της να αναπτύξει το βασικό συστατικό για τον εμπλουτισμό και τη μετατροπή των όπλων σε πυρηνικές κεφαλές

Τις «μυστικές εγκαταστάσεις», στις οποίες το Ιράν αναπτύσσει την απαιτούμενη τεχνολογία για τον εμπλουτισμό και την κατασκευή πυρηνικών όπλων έπληξε το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις εντόπισαν -μετά από πολύμηνη έρευνα- και στοχοποίησαν το «μυστικό» συγκρότημα «Minzadehei», στο οποίο διεξάγονται οι έρευνες και οι μελέτες, προκειμένου η Τεχεράνη να αποκτήσει τη δυνατότητα κατασκευής πυρηνικών κεφαλών.

Σύμφωνα με τους IDF, στις εγκαταστάσεις επιχειρούσε μία ειδική ομάδα επιστημόνων, η οποία είχε επιφορτιστεί με μοναδική αποστολή της να αναπτύξει το βασικό συστατικό για τον εμπλουτισμό και τη μετατροπή των όπλων σε πυρηνικές κεφαλές.

Όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι ανακοινώνουν για πρώτη φορά από την έναρξη του νέου πολέμου, ένα πλήγμα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πρόκειται για ένα κομβικής σημασίας κτύπημα, καθώς αφορά την «καρδιά» του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την προσπάθεια της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Οι Ισραηλινοί κάνουν λόγο για μία σειρά από πλήγματα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εστιάζουν, ωστόσο, στο συγκεκριμένο, καθώς εκτιμάται ως το σημαντικότερο από μία σειρά επιχειρήσεων προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνηση, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Rising Lion».

Αναφέρεται, δε, ως απαραίτητο για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής από το Ιράν.

