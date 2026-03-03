Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάλεσε σε μια Διεθνή Συμμαχία για την ενίσχυση και την επέκταση της παρακολούθησης και της παρατήρησης των ωκεανών. Η Συμμαχία θα στηρίξει το OceanEye, την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία παρατήρησης των ωκεανών, με στόχο την ενίσχυση των παγκόσμιων προσπαθειών και της συνεργασίας για την παρατήρηση των ωκεανών.

Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε επίσης τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ύψους 50 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» στη Διεθνή Συμμαχία για την περίοδο 2026-2027.

OceanEye

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία παρατήρησης των ωκεανών ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν, μαζί με τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή, κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς το 2025.

Με βάση το ευρωπαϊκό ψηφιακό δίδυμο του ωκεανού (EDITO) και το θαλάσσιο πρόγραμμα Copernicus, το OceanEye έχει ως στόχο να θέσει τα θεμέλια για τις κυρίαρχες και πρωτοποριακές τεχνολογικές υποδομές παρατήρησης των ωκεανών της Ευρώπης, στηρίζοντας τις διεθνείς προσπάθειες για την παρατήρηση και την προστασία των ωκεανών.

Μιλώντας στην εναρκτήρια τελετή των Ευρωπαϊκών Ημερών για τους Ωκεανούς, η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Σήμερα παρουσιάσαμε το OceanEye, μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην παρατήρηση των ωκεανών μας και την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού τους. Θα προωθήσουμε την επιστημονική γνώση, θα τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα της γαλάζιας οικονομίας, θα ενισχύσουμε την ασφάλεια στη θάλασσα και θα προστατεύσουμε καθοριστικά την υγεία των ωκεανών. Από κοινού με διεθνείς εταίρους, θα ενισχύσουμε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό παγκόσμιο σύστημα παρατήρησης των ωκεανών.»

Η παρατήρηση των ωκεανών είναι σημαντική για τη συλλογή των δεδομένων που επιτρέπουν την κατανόηση της κατάστασης των ωκεανών, την πρόβλεψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομικών μας δραστηριοτήτων στη θάλασσα και την ασφάλειά μας σε αυτή. Το OceanEye, ως ουσιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς, θα στηρίξει την τεχνολογία και την καινοτομία της ΕΕ για τους ωκεανούς και θα θέσει την ΕΕ στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη ενός βιώσιμου παγκόσμιου συστήματος παρατήρησης των ωκεανών.

Διεθνής Συμμαχία

Η εξαγγελθείσα Συμμαχία θα ενώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους μέσω δεσμεύσεων για χρηματοδότηση και παροχή πλαισίου ώστε να υπάρξει συντονισμένη δράση και συνεργασία. Θα προσφέρει ασφαλή πρόσβαση σε ανοικτά και ελεύθερα δεδομένα για τους ωκεανούς τόσο για την ΕΕ όσο και για τους διεθνείς εταίρους. Θα στηρίξει τις ικανότητες του παγκόσμιου συστήματος παρατήρησης των ωκεανών, σε συνεργασία με τη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO.

Τα επόμενα βήματα

Το OceanEye θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αργότερα εντός του 2026, ώστε να ληφθεί υπόψη η ανατροφοδότηση που θα προκύψει μετά την πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ για την παρατήρηση των ωκεανών. Τον Σεπτέμβριο θα διοργανωθεί εκδήλωση χορηγών για τη συγκέντρωση συνεισφορών για τη Διεθνή Συμμαχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού ευρωπαϊκού συστήματος παρατήρησης των ωκεανών έως το 2030.

Ιστορικό

Το OceanEye αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2025. Εκτός από τη Διεθνή Συμμαχία και τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει επίσης ευρείες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και επικοινωνιακές διαστάσεις, ώστε ο ωκεανός και η παρατήρησή του να έρθει πιο κοντά στους πολίτες.

Με 70.000 χλμ. ακτογραμμής και με το 40% των Ευρωπαίων να ζουν σε παράκτιες κοινότητες και νησιά, η γαλάζια οικονομία (οικονομικές δραστηριότητες στη θάλασσα) έχει ζωτική σημασία για την ΕΕ. Οι τομείς που σχετίζονται με τους ωκεανούς και τη γαλάζια οικονομία αντιστοιχούν σε 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, με ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ύψους 250 δισ. ευρώ, και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και των τροφίμων, στην ενεργειακή ανεξαρτησία, καθώς και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της.

