Η 15χρονη που άνοιξε πυρ σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουισκόνσιν, τη Δευτέρα, σκοτώνοντας έναν δάσκαλο και έναν μαθητή βρισκόταν σε επαφή με έναν άνδρα στην Καλιφόρνια για τον οποίο οι αρχές λένε ότι σχεδίαζε επίθεση μαζί της.

Ο άνδρας, σύμφωνα με ένταλμα που είδε το Associated Press, είπε στους πράκτορες του FBI ότι έστελνε μηνύματα στη δράστιδα της επίθεσης του Ουισκόνσιν, Νάταλι Ράπνοου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επίθεση σε κυβερνητικό κτίριο με όπλα και εκρηκτικά. Στην αναφορά των αρχών δεν αναφέρεται ποιο κτίριο είχε στόχο ή πότε σχεδίαζε να εξαπολύσει την επίθεσή του. Επίσης, δεν περιγράφει λεπτομερώς τις αλληλεπιδράσεις του με τη Ράπνοου.

Το ένταλμα εκδόθηκε από δικαστή της Καλιφόρνια την Τρίτη εναντίον ενός 20χρονου άνδρα από το Carlsbad για κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα. Το ένταλμα απαιτεί από τον άνδρα να παραδώσει τα όπλα και τα πυρομαχικά του στην αστυνομία εντός 48 ωρών.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Μάντισον, Σον Μπαρνς, η Ράπνοου άνοιξε πυρ μέσα σε μια αίθουσα μελέτης μέσα στο Χριστιανικό Σχολείο Abundant Life λίγο πριν τις 11 το πρωί. Πρόσθεσε ότι οι αξιωματικοί που απάντησαν στο περιστατικό βρήκαν τη δράστιδα να έχει αυτοτραυματιστεί από πυροβολισμό. Πέθανε καθοδόν προς το νοσοκομείο.

Νεκρές από την επίθεση είναι μία μαθήτρια και μία δασκάλα. Η ιατροδικαστική έκθεση ανέφερε ότι ο θάνατος των θυμάτων διαπιστώθηκε στο σημείο της επίθεσης και ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαιώνουν ότι και οι δύο πέθαναν ως αποτέλεσμα "τραύματος που σχετίζεται με ανθρωποκτονία από πυροβόλο όπλο".

Άλλοι έξι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς , μεταξύ των οποίων δύο μαθητές που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το κίνητρο

Το αστυνομικό τμήμα του Μάντισον επιβεβαίωσε ότι μετά τον πυροβολισμό βρέθηκαν δύο όπλα στο σχολείο. Ωστόσο, μόνο ένα όπλο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τη Ράπνοου.

Οι αρχές ανέφεραν ότι «οι έρευνες προσανατολίζονται στον εντοπισμό του κινήτρου» ενώ σημείωσαν ότι φαίνεται να είναι ένας συνδυασμός παραγόντων.

"Κάθε παιδί, κάθε άτομο σε αυτό το κτίριο είναι θύμα και θα είναι θύμα για πάντα. Πρέπει να καταλάβουμε και να προσπαθήσουμε να συνθέσουμε τι ακριβώς συνέβη", είπε ο επικεφαλής των ερευνών. «Μπορεί ποτέ να μην μάθουμε τι σκεφτόταν εκείνη την ημέρα, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσθέσουμε ή να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στο κοινό».

Ενώ η Ράπνοου είχε δύο πιστόλια, οι αρχές είπαν ότι δεν είναι γνωστό πώς τα απέκτησε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.