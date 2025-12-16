Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία: Η δεξιά επιλέγει ως υποψήφια την υποστηρίκτρια του Τραμπ, Βαλένσια

Το ισχυρότερο κόμμα της δεξιάς στην Κολομβία επέλεξε χθες Δευτέρα την υποψήφιά του στις προεδρικές εκλογές του 2026: θα είναι η γερουσιάστρια Παλόμα Βαλένσια, υποστηρίκτρια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της εκστρατείας μέγιστης πίεσης στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στην οποία έχει αποδυθεί από το καλοκαίρι.

Η κ. Βαλένσια θα είναι υποψήφια με τα χρώματα του κόμματος του Δημοκρατικού Κέντρου (CD), της παράταξης του πρώην προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε, στην κούρσα ως τις προεδρικές εκλογές, με φόντο την ανάπτυξη ολοένα περισσότερων στοιχείων των ένοπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, κοντά στη Βενεζουέλα, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη δυνάμεων και τον Σεπτέμβριο άρχισαν να εξαπολύονται αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, η δικηγόρος και οικονομολόγος 47 ετών επαναλαμβάνει μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι η «πτώση του Μαδούρο» θα είναι το «πρώτο βήμα προς την απελευθέρωση της Λατινικής Αμερικής».

Η Παλόμα Βαλένσια συνηγορεί εξάλλου υπέρ της μετωπικής σύγκρουσης με τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία. Χθες σε ομιλία της μπροστά σε υποστηρικτές της στην Μπογοτά, υποσχέθηκε να ασκήσει πολιτική «σιδηράς χειρός» για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα και η διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα που κατατάσσεται πρώτη στην παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο.

Η κ. Βαλένσια είπε πρόσφατα ότι εάν αναλάβει πρόεδρος της Κολομβία θα συνεργαστεί με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον κατά την αντιπολίτευση εκλεγμένο πρόεδρο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια και «τον λαό» της Βενεζουέλας.

Ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορεί την Ουάσιγκτον πως επιδιώξει να τον ανατρέψει για να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, χώρας που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 2019.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται πως έχει πολύ καλή σχέση με τους ηγέτης του Δημοκρατικού Κέντρου, που πανηγύρισαν τις πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ στον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο, τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί πως κάνει ελάχιστες προσπάθειες για να σταματήσει τη διακίνηση παράνομων ουσιών -- ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έφθασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει «βαρόνο» των ναρκωτικών.

Η Παλόμα Βαλένσια είναι εγγονή του δεξιού άλλοτε προέδρου Γκιγιέρμο Λεόν Βαλένσια (1962-1966) και περιγράφει τον εαυτό της με όρους όπως η «πιο πιστή» από τους «στρατιώτες» του πρώην προέδρου Ουρίμπε (2002-2010).

Η εκστρατεία ήδη σημαδεύτηκε ανεξίτηλα από τη δολοφονία του 39χρονου γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε --δεν είχε συγγενική σχέση με τον πρώην πρόεδρο--, διεκδικητή του χρίσματος του CD. Ο δυνητικός υποψήφιος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί τον Αύγουστο.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία θα διεξαχθεί την 31η Μαΐου και αν χρειαστεί δεύτερος θα οργανωθεί τον Ιούνιο. Η αριστερά είχε επιλέξει ήδη τον υποψήφιό της, που είναι ο γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, παλιός αντίπαλος του πρώην προέδρου Ουρίμπε. Είναι αυτός ο τελευταίος που θεωρείται, σε αυτό το πολύ πρώιμο στάδιο της κούρσας, φαβορί των δημοσκοπήσεων.

