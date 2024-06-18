Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, πρόκειται να ανακοινώσει μια νέα πολιτική που θα προστατεύει από την απέλαση εκατοντάδες χιλιάδες συζύγους Αμερικανών πολιτών (άντρες και γυναίκες) χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

H απόφαση Μπάιντεν για νομιμοποίηση θα ισχύει για όσους βρίσκονται στη χώρα για τουλάχιστον 10 χρόνια και θα τους επιτρέψει να εργαστούν νόμιμα στις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι περισσότεροι από 500.000 σύζυγοι Αμερικανών πολιτών θα επωφεληθούν αναφέρει το BBC.

Νωρίτερα τον Ιούνιο, ο κ. Μπάιντεν υποσχέθηκε να κάνει το σύστημα μετανάστευσης των ΗΠΑ «πιο δίκαιο».

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν στη διάθεσή τους τρία χρόνια για να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή και θα είναι επιλέξιμοι για τριετή άδεια εργασίας.

Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι όσοι είναι επιλέξιμοι για τη διαδικασία βρίσκονται στις ΗΠΑ εδώ και 23 χρόνια κατά μέσο όρο. Η πλειοψηφία τους έχει γεννηθεί στο Μεξικό.

Η NumbersUSA, μια ομάδα «μεταναστευτικής μεταρρύθμισης», κατήγγειλε τη νέα πολιτική ως «ασυνείδητη».Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Τζέιμς Μάσα, δήλωσε πως «αντί να σταματήσει τη χειρότερη κρίση στα σύνορα στην ιστορία, ο πρόεδρος Μπάιντεν υπερέβη την εκτελεστική του εξουσία για να χρησιμοποιήσει μια αντισυνταγματική διαδικασία, παρακάμπτοντας τους ψηφοφόρους και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο Κογκρέσο, για να στείλει το μήνυμα ότι η ‘’αμνηστία’’ είναι διαθέσιμη σε όσους εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η ανακοίνωση του Μπάιντεν έρχεται δύο εβδομάδες αφότου εξέδωσε ένα διάταγμα που επιτρέπει στους αξιωματούχους των ΗΠΑ να απομακρύνουν με γρήγορες διαδικασίες τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ χωρίς να διεκπεραιώσουν τα αιτήματά τους για άσυλο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μετανάστευση αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για πολλούς ψηφοφόρους ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Εντός της ημέρας πραγματοποιείται εκδήλωση για τη 12η επέτειο του προγράμματος Daca, το οποίο προστάτεψε πάνω από 530.000 μετανάστες που ήρθαν στις ΗΠΑ σε παιδική ηλικία - γνωστοί ως Dreamers - από την απέλαση.

