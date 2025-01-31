Γερμανία: Καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο της Χριστιανικής Ένωσης για τη μετανάστευση

Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο καταψήφισε τελικά το νομοσχέδιο της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για τον περιορισμό της μετανάστευσης.

Επί 690 ψηφισάντων, υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 338 βουλευτές και κατά 350, ενώ υπήρξαν και 5 αποχές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπήρξαν διαρροές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων που στήριζαν το νομοσχέδιο.

Νωρίτερα, είχαν αποτύχει οι διαπραγματεύσεις για παραπομπή του σχεδίου στην επιτροπή Εσωτερικών.

Η ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου συνεχίστηκε έπειτα από διακοπή σχεδόν τεσσάρων ωρών και μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), των Φιλελευθέρων (FDP) και των Πρασίνων να συμφωνήσουν σε παραπομπή του νομοσχεδίου για τη μετανάστευση που κατέθεσε η Ένωση στην επιτροπή Εσωτερικών της Bundestag.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ρολφ Μούτσενιχ προειδοποίησε τον αρχηγό του CDU Φρίντριχ Μερτς ότι ανοίγει «τις πύλες της κολάσεως» και πηγαίνει «με το κεφάλι στον τοίχο» και τον κάλεσε να εργαστεί για την αποκατάσταση του «τείχους προστασίας» των δημοκρατικών κομμάτων από την ακροδεξιά. Ο κ. Μούτσενιχ κατηγόρησε τον κ. Μερτς ότι δεν επιθυμεί την επί ίσοις όροις διαπραγμάτευση. «Καλείτε σε συνομιλίες. Είμαστε έτοιμοι για αυτό. Οι συνομιλίες μεταξύ δημοκρατών όμως απαιτούν όχι μόνο εμπιστοσύνη, αλλά και προθυμία για ισότιμη βάση», δήλωσε ο κ. Μούτσενιχ και πρόσθεσε ότι οι βουλευτές του SPD και των Πρασίνων θα συμφωνούσαν σε παραπομπή του θέματος στην επιτροπή Εσωτερικών. «Το εάν θέλετε να θέσετε σε ψηφοφορία το νομοσχέδιό σας σήμερα, είναι δική σας υπόθεση», συνέχισε ο αρχηγός της Κ.Ο. του SPD, επισημαίνοντας ότι οι Σοσιαλδημοκράτες ήθελαν να εμποδίσουν τον κ. Μερτς να ψηφίσει έναν νόμο μαζί με την εναλλακτική για την Γερμανία (AfD).

Ο Φρίντριχ Μερτς από την πλευρά του στάθηκε κυρίως στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με την ουσία του σχεδίου νόμου που κατέθεσε η κοινοβουλευτική του ομάδα, ενώ τόνισε κατ΄επανάληψη ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με την AfD. «Κανείς από το κόμμα μου δεν τείνει το χέρι στην AfD. Δεν μπορεί να πιστεύετε πραγματικά ότι τείνουμε το χέρι σε ένα κόμμα που θέλει να μας καταστρέψει», δήλωσε ο κ. Μερτς και παραδέχθηκε ακόμη - με το βλέμμα κυρίως στην 'Αγγελα Μέρκελ - ότι το κόμμα του φέρει μερίδιο ευθύνης για το γεγονός ότι υπάρχει στην Bundestag από το 2017 μια κοινοβουλευτική ομάδα που αυτοαποκαλείται "Εναλλακτική για τη Γερμανία" . Ο αρχηγός του CDU ανέφερε ακόμη ότι οι συνομιλίες που προηγήθηκαν ήταν θετικό στοιχείο, «αλλά ο κόσμος περιμένει από εμάς αποφάσεις». Οι πολίτες «αρχίζουν να αμφισβητούν εάν το κέντρο της Bundestag είναι ακόμη σε θέση να αναλάβει δράση, εάν χρειάζεται τόσο συχνά να διακόπτει τις διαπραγματεύσεις για πράγματα τα οποία επί της ουσίας είναι αυτονόητα», κατέληξε.

