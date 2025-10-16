Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απαντά στον Τραμπ ο Μαδούρο: «Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA»

«Όχι στην αλλαγή καθεστώτος, που μας θυμίζει τους ατελείωτους αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ», είπε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας 

Νικολάς Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξεγέρθηκε εναντίον των «πραξικοπημάτων που υποκινούνται από τη CIA» χθες Τετάρτη, σε ομιλία του με φόντο την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, η οποία επισήμως παρουσιάζεται ως επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Όχι στον πόλεμο στην Καραϊβική (...) Όχι στην αλλαγή καθεστώτος, που μας θυμίζει τους ατελείωτους αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ (...) Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», είπε ο κ. Μαδούρο, μερικές ώρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως «εξετάζει» την έναρξη χερσαίων πληγμάτων στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής κι ενώ η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο ρεπουμπλικάνος έχει δώσει εντολή στην αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας να διεξαγάγει μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νικολάς Μαδούρο Βενεζουέλα Ντόναλντ Τραμπ CIA
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark