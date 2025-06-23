Τραγωδία εκτυλίχθηκε σε χωριό κοντά στην Αβινιόν της νοτιοανατολικής Γαλλίας, όταν ένοπλοι κουκουλοφόροι άνοιξαν πυρ στη διάρκεια γαμήλιας γιορτής, σκοτώνοντας τη νύφη και τραυματίζοντας σοβαρά τον γαμπρό και ένα 13χρονο παιδί. Ένας από τους φερόμενους δράστες σκοτώθηκε επίσης, πιθανότατα κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με το BBC, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το ζευγάρι αποχωρούσε από τη δεξίωση στον κοινοτικό χώρο του χωριού Γκουλτ (Goult). Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες, που έφτασαν με αυτοκίνητο και στη συνέχεια διέφυγαν πεζή, άνοιξαν πυρ αιφνιδιαστικά κατά των παρευρισκομένων.

Η νύφη ήταν 27 ετών και ο γαμπρός 25. Εκτός από το ζευγάρι και το παιδί, μια ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά. Συνολικά, 28 άτομα βρίσκονταν στην αίθουσα τη στιγμή της επίθεσης.

Η εισαγγελέας της Αβινιόν, Φλοράνς Γκαλτιέ, δήλωσε πως ένας από τους δράστες τραυματίστηκε θανάσιμα «κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών», διαψεύδοντας αρχικές αναφορές που έκαναν λόγο για χτύπημα από όχημα.

Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ δεκάδες αστυνομικοί με τη συνδρομή ελικοπτέρου συμμετέχουν σε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών που διέφυγαν.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο τα κίνητρα να σχετίζονται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών που συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δήμαρχος του χωριού, Ντιντιέ Περελό, δήλωσε πως η αίθουσα είχε ενοικιαστεί από τον Μάρτιο από ανθρώπους «που δεν κατοικούν στον δήμο». «Είμαι εξοργισμένος. Βρισκόμαστε κοντά σε πόλεις όπου, δυστυχώς, έχουμε ξαναδεί τέτοια φαινόμενα», σχολίασε.

Κάτοικος του χωριού, ο 50χρονος εστιάτορας Γκιγιόμ Μολινάς, δήλωσε στο AFP πως φοβάται ότι το αιματηρό περιστατικό θα στιγματίσει το χωριό των περίπου 1.000 κατοίκων. «Το τελευταίο σοβαρό περιστατικό εδώ ήταν πριν από 125 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

