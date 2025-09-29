Κίνα: Θανατική ποινή σε 11 μέλη μαφιόζικης συμμορίας

Ένα κινεζικό δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο ένδεκα μέλη μιας διαβόητης μαφιόζικης οικογένειας που είχε δημιουργήσει αυτοσχέδια καζίνο στη Μιανμάρ, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δεκάδες μέλη της οικογένειας Μινγκ κρίθηκαν ένοχα για εγκληματικές δραστηριότητες, με πολλούς ακόμη να τιμωρούνται με πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Η οικογένεια Μινγκ εργαζόταν για μία από τις τέσσερις φατρίες που ήλεγχαν την απομονωμένη πόλη Λάουκαϊ της Μιανμάρ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, και τη μετέτρεψαν σε κέντρο τζόγου, ναρκωτικών και κέντρων απάτης. Τελικά, η Μιανμάρ προχώρησε σε καταστολή, συλλαμβάνοντας πολλά μέλη αυτών των οικογενειών το 2023 και παραδίδοντάς τα στις κινεζικές αρχές.

Σύμφωνα με αναφορά της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης CCTV, συνολικά 39 μέλη της οικογένειας Μινγκ καταδικάστηκαν τη Δευτέρα στην ανατολική πόλη Ουεντζού.

Πέρα από τα ένδεκα μέλη που καταδικάστηκαν σε θάνατο, άλλα πέντε καταδικάστηκαν σε θάνατο με διετή αναστολή, ένδεκα καταδικάστηκαν σε ισόβια και οι υπόλοιποι έλαβαν ποινές φυλάκισης από πέντε έως 24 έτη.

Το δικαστήριο έκρινε ότι από το 2015 η οικογένεια Μινγκ και άλλες εγκληματικές ομάδες εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες όπως τηλεπικοινωνιακή απάτη, παράνομα καζίνο, διακίνηση ναρκωτικών και πορνεία.

Οι δραστηριότητες τζόγου και απάτης τους απέφεραν περισσότερα από 10 δισ. γιουάν (1,4 δισ. δολάρια· 1 δισ. λίρες), σύμφωνα με το δικαστήριο.

Προηγούμενες εκτιμήσεις ανέφεραν ότι τα καζίνο της καθεμιάς από τις τέσσερις οικογένειες διακινούσαν αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η οικογένεια Μινγκ και άλλες εγκληματικές ομάδες ευθύνονταν για τους θανάτους αρκετών εργαζομένων στα καζίνο, μεταξύ των οποίων και για περιστατικό όπου πυροβόλησαν εργάτες ώστε να τους αποτρέψουν από το να επιστρέψουν στην Κίνα.

Αρχικά, τα καζίνο της Λάουκαϊ αναπτύχθηκαν για να εκμεταλλευτούν τη ζήτηση των Κινέζων για τζόγο, ο οποίος είναι παράνομος στην Κίνα και σε πολλές γειτονικές χώρες. Στη συνέχεια, όμως, εξελίχθηκαν σε προσοδοφόρο βιτρίνα για ξέπλυμα χρήματος, διακίνηση και δεκάδες κέντρα απάτης.

Η πόλη θεωρούνταν η «μηχανή» αυτού που ο ΟΗΕ αποκάλεσε «scamdemic», ένα φαινόμενο κατά το οποίο περισσότεροι από 100.000 ξένοι υπήκοοι, πολλοί εκ των οποίων Κινέζοι, παρασύρθηκαν σε κέντρα απάτης όπου κρατούνταν ουσιαστικά φυλακισμένοι και εξαναγκάζονταν να εργάζονται ατελείωτες ώρες σε περίπλοκες διαδικτυακές απάτες που στόχευαν θύματα σε όλο τον κόσμο.

Η οικογένεια Μινγκ υπήρξε κάποτε από τις ισχυρότερες στην πολιτεία Σαν της Μιανμάρ και διαχειριζόταν κέντρα απάτης στη Λάουκαϊ που απασχολούσαν τουλάχιστον 10.000 εργάτες. Το πιο διαβόητο ήταν ένα συγκρότημα γνωστό ως «Βίλα του Κρυμμένου Τίγρη», όπου οι εργάτες ξυλοκοπούνταν και βασανίζονταν συστηματικά.

Πριν από δύο χρόνια, μια συμμαχία ανταρτικών ομάδων εξαπέλυσε επίθεση που εκδίωξε τον στρατό της Μιανμάρ από μεγάλες περιοχές της πολιτείας Σαν και κατέλαβε τη Λάουκαϊ. Η Κίνα, η οποία ασκεί σημαντική επιρροή σε αυτές τις ομάδες, θεωρήθηκε ότι είχε δώσει το πράσινο φως.

Ο πατριάρχης της οικογένειας, Μινγκ Σουετσάνγκ, φέρεται να αυτοκτόνησε· άλλα μέλη της οικογένειας παραδόθηκαν στις κινεζικές αρχές. Κάποιοι έχουν κάνει δηλώσεις μεταμέλειας.

Χιλιάδες εργαζόμενοι στα κέντρα απάτης επίσης παραδόθηκαν στην κινεζική αστυνομία.

Με αυτές τις καταδίκες, η Κίνα δείχνει την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει σκληρά την επιχείρηση απάτης στα σύνορά της. Η πίεση του Πεκίνου ανάγκασε επίσης την Ταϊλάνδη να λάβει μέτρα νωρίτερα φέτος εναντίον των κέντρων απάτης στα σύνορά της με τη Μιανμάρ.

Παρά ταύτα, η δραστηριότητα έχει προσαρμοστεί, με μεγάλο μέρος της να λειτουργεί πλέον στην Καμπότζη, αν και παραμένει έντονη και στη Μιανμάρ.

Πηγή: skai.gr

