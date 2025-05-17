Του Γιάννη Χανιωτάκη

Πέντε άτομα που μαχαιρώθηκαν σε μουσική εκδήλωση στο νοτιοανατολικό Λονδίνο συνελήφθησαν ως ύποπτα για «βίαιη διατάραξη της τάξης».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο λίγο μετά τις 4:15 π.μ. με τους πέντε τραυματίες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο όπου και παραμένουν.

Το BBC αναφέρει ότι τα μαχαιρώματα σημειώθηκαν μετά από καβγά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην περιοχή του Τείσμεντ, στην οποία παρευρέθηκαν περίπου 30 άτομα.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Αστυνομικοί έσπευσαν μαζί με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου και εντόπισαν πέντε άτομα με τραύματα από μαχαίρι. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου οι τραυματισμοί τους αξιολογούνται. Οι έρευνες συνεχίζονται και ένας αστυνομικός κλοιός θα παραμείνει σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 22, 24, 24, 31 και 32 ετών.

Πηγή: skai.gr

