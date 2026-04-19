Πώς το Ιράν αντλεί διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Χοσεΐν Νταντβάντ είναι ένας γηραιός διοικητής που διευθύνει μια σημαντική στρατιωτική ακαδημία βόρεια της Τεχεράνης. Έχει αναλάβει να εκπαιδεύσει τους χιλιάδες Ιρανούς στρατιώτες που περνούν τις πύλες των στρατώνων του, ώστε να μάθουν πώς να πολεμούν -και να νικούν- στο πεδίο της μάχης.

Κατά την περίοδο που προηγήθηκε του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ο Νταντβάντ ήταν μεταξύ εκείνων που, εντός του ιρανικού στρατού, αντλούσαν επιμελώς στρατηγικά διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνουν οι Financial Times.

Αυτά κυμαίνονταν, όπως έγραψε ο Νταντβάντ σε ένα άρθρο, από την ανθεκτικότητα της ουκρανικής αμυντικής παραγωγής έως τη χρήση εκτυπωτών 3D για τη μαζική παραγωγή φθηνών drones.

Οι συστάσεις του δημοσιεύθηκαν σε ένα ιρανικό αμυντικό περιοδικό πριν από δύο χρόνια. «Το Ιράν πρέπει να επενδύσει σε drones, να χρησιμοποιεί πιο ευέλικτες και πιο κινητικές μονάδες μάχης και να εκσυγχρονίσει τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύει και πολεμά. Θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στα όπλα του», πρότεινε.

Οι FT εξέτασαν περισσότερα από 300 τέτοια άρθρα που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια σε μια ντουζίνα ιρανικών εκδόσεων για θέματα άμυνας. Παρέχουν μια μοναδική εικόνα του ιρανικού κατεστημένου, συμπεριλαμβανομένου του τι συζητείται εσωτερικά, πώς εξελίσσονται και αλλάζουν οι τακτικές και ποιες τεχνολογίες έχουν προτεραιότητα.

Έχει μελετήσει την Ουκρανία

Τα άρθρα αποκαλύπτουν ότι το Ιράν έχει μελετήσει προσεκτικά την Ουκρανία για να αντλήσει διδάγματα, ειδικά σχετικά με τα drones και έχει επικεντρωθεί στον εκσυγχρονισμό των μέσων του στον κυβερνοπόλεμο. Δείχνουν ότι η Τεχεράνη έχει παρακολουθήσει στενά την απόδοση της Ρωσίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία έχει προσαρμοστεί στη μάχη εναντίον ενός πολύ πιο ισχυρού αντιπάλου.

Όλα τα άρθρα που εξέτασαν οι FT δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά προσβάσιμα στο κοινό, τα οποία συνδέονται με τα σημαντικότερα κολλέγια στελεχών και σχολές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και των τακτικών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ των συγγραφέων τους περιλαμβάνονται ανώτεροι διοικητές, φιλόδοξοι αξιωματικοί και ακαδημαϊκοί που έχουν αναλάβει την ανάλυση των στρατηγικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ιράν.

«Προορίζονται για στρατιωτική μάθηση», δήλωσε η Νικόλ Γκραγέφσκι, ειδική για το Ιράν στο Sciences Po του Παρισιού.

«Προορίζονται επίσης για τη διάδοση ιδεών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αντίδραση. Αυτές οι ιδέες μερικές φορές υιοθετούνται και τότε παρατηρούνται προσαρμογές και αλλαγές», επεσήμανε.

Ωστόσο, τα πιο αποκαλυπτικά στοιχεία που μπορούν να προσφέρουν, αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ανώτεροι Ιρανοί διοικητές αξιολογούσαν και περιέγραφαν τις ευπάθειες της χώρας τους κατά τα έτη που προηγήθηκαν της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ένα άρθρο που συνυπέγραψαν στο περιοδικό Strategic Defence Studies οι Kioumars Heydari και Abdolali Pourshasb -δύο επιφανείς ανώτεροι διοικητές που έχουν και οι δύο διατελέσει στο παρελθόν επικεφαλής του ιρανικού στρατού- στο οποίο εξέφραζαν την ανησυχία τους για τον περιορισμένο προγραμματισμό εν όψει «αναδυόμενων απειλών».

Έγραψαν το 2023 ότι το Ιράν πρέπει να στρατολογήσει γρήγορα ειδικούς, να αναμορφώσει τις στρατιωτικές του ασκήσεις και να σχεδιάσει την προμήθεια όπλων με βάση προηγμένες τεχνολογίες, όπως drones, λέιζερ και διαστημικές πλατφόρμες. Και αυτοί ανέφεραν τη σύγκρουση στην Ουκρανία ως πηγή «νέων απειλών».

«Νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους γράφουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι εν μέρει επειδή λαμβάνουν δεδομένα από αυτόν τον πόλεμο», είπε η Γκραγέφσκι, προσθέτοντας ότι το να γράφουν για ξένες συγκρούσεις τους έδινε μεγαλύτερο περιθώριο για ενδοσκόπηση. «Θέλουν οι φοιτητές να γνωρίζουν τις επιχειρήσεις εκεί και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι Ρώσοι», πρόσθεσε.

Ο Aζίζ Νασιρζαντέχ , πρώην αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας που υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας και σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου, συνυπέγραψε ένα άρθρο για τον πόλεμο Ιράν - Ιράκ, το οποίο κατέληγε με μια επείγουσα έκκληση προς την Τεχεράνη -να ανασυγκροτήσει τον παραμελημένο στόλο μαχητικών αεροσκαφών της, αγοράζοντας Su-35 από τη Ρωσία. Δημοσιεύθηκε στο Defence Future Studies, ένα περιοδικό που συνδέεται με την κύρια σχολή του ιρανικού στρατού.

Η αγορά των ακριβών Su-35 από τη Ρωσία φαίνεται να αποτέλεσε πηγή διαμάχης μεταξύ των των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι θα προχωρούσε στην απόκτηση των Su-35, τα οποία δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, λίγο μετά τον διορισμό του Νασιρζαντέχ ως υπουργού Άμυνας. Το άρθρο του είχε δημοσιευτεί αρκετούς μήνες πριν από τον εν λόγω διορισμό.

Drones και τεχνητή νοημοσύνη

Στο άρθρο, ο Νασιρζαντέχ συνέστησε επίσης στο Ιράν να εξοπλίσει τις αεροπορικές του δυνάμεις με drones αυτοκτονίας και να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις διαδικασίες επιλογής στόχων. Ωστόσο, κάλεσε επίσης να «ανακατασκευαστούν τα φθαρμένα τμήματα» των αεροπορικών βάσεων.

Ο Νασιρζαντέχ είχε επίσης συνυπογράψει μια μελέτη στην οποία υποστηριζόταν ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ γινόταν όλο και πιο αναποτελεσματική λόγω της παλαιότητας του εξοπλισμού και των αποτυχημένων προγραμμάτων εκσυγχρονισμού.

Τα περιοδικά είναι ένας από τους λίγους τρόπους για να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να συμπεριφερθεί το Ιράν σε ορισμένες έκτακτες καταστάσεις, δήλωσε ο Αφσόν Οστόβαρ, εμπειρογνώμονας για τον ιρανικό στρατό.

Τα έγγραφα που είδαν οι FT περιέγραφαν σε γενικές γραμμές τον τρόπο με τον οποίο οι διοικητές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως η επιβίβαση σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ ή η απόκρουση μιας αμφίβιας εισβολής.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συγκρουσιακή προσέγγιση ήταν προτιμότερη στην πρώτη περίπτωση, ενώ στη δεύτερη υποδείκνυαν την τοποθέτηση ναρκών στα παράκτια ύδατα ως μηχανισμό αποτροπής.

Πολλά άρθρα αφορούν τις τεχνολογίες των drones, τις τακτικές και τις επικοινωνίες, καθώς και μελέτες που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ιρανικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας. Υπάρχει μια αξιοσημείωτη έμφαση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων στον τομέα του κυβερνοπολέμου, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων και στις επιθέσεις.

Αναλυτές ανέφεραν ότι αξιωματικοί, διοικητές και αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών συντάσσουν μερικές φορές άρθρα υπό ψευδώνυμα. Σημείωσαν ότι τα άρθρα που γράφονται από υψηλόβαθμα στελέχη πρέπει να λαμβάνονται πολύ πιο σοβαρά υπόψη από αυτά που γράφονται από φοιτητές ή ακαδημαϊκούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.