Αποκλεισμένο το Ορμούζ, την ώρα που οι διαφορές παραμένουν στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ παραμένει υπό παράλυση σήμερα, αφού το Ιράν ανέκτησε τον έλεγχο επί του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, κόμβου-κλειδί για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ημέρες προτού μια εύθραυστη εκεχειρία με τις ΗΠΑ αναμένεται να λήξει.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε πως οι πρόσφατες συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν καταγράψει πρόοδο, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ καλές συζητήσεις» με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, καμία πλευρά δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για το θέμα και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμαντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ ανέφερε πως οι δύο πλευρές παραμένουν σε απόσταση στα θέματα των πυρηνικών και του Στενού του Ορμούζ, τα δύο βασικότερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις.

Χθες, το Ιράν, το οποίο είχε νωρίτερα ανακοινώσει πως θα επέτρεπε τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού, άλλαξε στάση, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον πως παραβίασε μια συμφωνία εκεχειρίας διατηρώντας τον αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια.

Κλειστό το Ορμούζ

Αφού δύο πλοία με σημαία Ινδίας ανέφεραν πως δέχθηκαν επίθεση χθες καθώς επιχειρούσαν τον διάπλου από το Στενό, τα στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα έδειξαν πως η κυκλοφορία μέσω του στενού θαλάσσιου διαδρόμου είχε σταματήσει σήμερα νωρίς το πρωί.

Ένα τάνκερ κινεζικής ιδιοκτησίας και ένα ινδικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου εθεάθησαν να διέρχονται από την περιοχή με ανατολική κατεύθυνση νωρίς σήμερα το πρωί. Όμως, φαίνεται πως γύρισαν πίσω και κανένα άλλο πλοίο δεν εισήλθε ή εξήλθε του Κόλπου μετά τις 3 το πρωί ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου MarineTraffic.

Στο μεταξύ, αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τις προσπάθειες, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, για το τέλος του πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων από τότε που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου με ένα κύμα αμερικανικό-ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και εξαπλώθηκε στον Λίβανο.

Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εδώ και δεκαετίες, ολοκληρώθηκαν χωρίς καμία συμφωνία την περασμένη εβδομάδα, όμως προετοιμασίες φαίνεται να βρίσκονται σε εξέλιξη για μια επανάληψη των συζητήσεων, ενόψει και της αναμενόμενης λήξης της εκεχειρίας την προσεχή Τετάρτη.

Ρολά συρματοπλέγματος ήταν ορατά κοντά στο ξενοδοχείο Serena, όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας. Το ξενοδοχείο ενημέρωσε τους επισκέπτες σήμερα ότι θα έπρεπε να φύγουν λόγω κυβερνητικής εκδήλωσης, δήλωσε εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, προσθέτοντας ότι δεν θα γίνονται κρατήσεις μέχρι νεωτέρας.

Στο κέντρο του Ισλαμαμπάντ, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού έχουν αναπτυχθεί, όμως τα πρωτόκολλα ασφαλείας δεν φαίνεται να εφαρμόζονται τόσο αυστηρά όπως ήταν πριν από τον πρώτο γύρο των συνομιλιών, όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ηγείτο της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Το Ιράν, ο Τραμπ κάνουν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες

Ο Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο χθες Σάββατο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συζητήσεις», αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Αργότερα πήγε στο Trump National Golf Club μαζί με τον κορυφαίο απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, έναν από τους διαπραγματευτές του για το Ιράν.

Από την άλλη, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ είχαν σημειώσει πρόοδο, αλλά πρόσθεσε: «Υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση μεταξύ μας».

«Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στα οποία επιμένουμε... Έχουν επίσης κόκκινες γραμμές. Αλλά αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να είναι μόνο ένα ή δύο».

Όταν οι Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, οι ΗΠΑ πρότειναν την αναστολή κάθε ιρανικής πυρηνικής δραστηριότητας για 20 χρόνια, ενώ το Ιράν πρότεινε διακοπή για τρία έως πέντε χρόνια, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις προτάσεις.

