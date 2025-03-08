Αποκλεισμένο από χθες βράδυ παραμένει το κέντρο της Κωνσταντινούπολης στην πλατεία Ταξίμ, το Πέρα και τους γύρω δρόμους, μετά την απαγόρευση της πορείας και των σχετικών εκδηλώσεων για να τιμηθεί η σημερινή, 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στο πλαίσιο της απαγόρευσης, τοποθετήθηκαν από κιγκλιδώματα στην πλατεία Ταξίμ, πολλοί δρόμοι και λεωφόροι έκλεισαν για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, γίνονται αστυνομικοί έλεγχοι σε κεντρικά σημεία και έκλεισαν οι γύρω σταθμοί του μετρό.

Ο αποκλεισμός επεβλήθη σε εφαρμογή της απόφασης της τοπικής περιφερειακής διοίκησης του Πέρα για απαγόρευση των νυχτερινών πορειών, εορτασμών και εκδηλώσεων και η οποία παρατάθηκε σήμερα το πρωί

Στην ανακοίνωση της περιφερειακής διοίκησης αναφέρεται ότι οι εκδηλώσεις «ενδέχεται να οδηγήσουν σε ενέργειες που μπορεί να διαταράξουν τη δημόσια τάξη και την κοινωνική ειρήνη».

Ολες οι δραστηριότητες, όπως συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, δελτία Τύπου, διανομή φέιγ βολάν και καθιστικές διαμαρτυρίες απαγορεύονται εντός και γύρω από την πλατεία Ταξίμ για 24 ώρες.

Η απαγόρευση αφορά μεταξύ άλλων και τη «Φεμινιστική Νυχτερινή Πορεία», η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από γυναικείες οργανώσεις.

Το Κέντρο Γυναικείων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στα δικαστήρια για την ακύρωση και αναστολή εκτέλεσης της απόφασης για απαγόρευση των εκδηλώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

