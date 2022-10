Λονδίνο: Ακτιβιστές ανέβηκαν στη γέφυρα - Κυκλοφοριακό κομφούζιο (βίντεο)

Δύο οικολόγοι ακτιβιστές της οργάνωσης Just Stop Oil ανέβηκαν σε μια οδική γέφυρα πάνω από τον Τάμεση, κοντά στο Λονδίνο, προκαλώντας μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση λίγες ημέρες αφότου άλλοι ακτιβιστές της ίδιας οργάνωσης πέταξαν ντοματόσουπα στον πίνακα "Ηλιοτρόπια" του Βαν Γκογκ.

Στις 5 το πρωί, οι δύο άνδρες σκαρφάλωσαν σε ύψος περίπου 80 μέτρων, σε έναν από τους πύργους της γέφυρας Βασίλισσα Ελισάβετ Β', έγραψε η Just Stop Oil σε ανακοίνωση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι απέκλεισε την κυκλοφορία πάνω στη γέφυρα αυτή, στον αυτοκινητόδρομο που παρακάμπτει την πρωτεύουσα και τον οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά 160.000 οχήματα.

BREAKING: Two @JustStop_Oil supporters have climbed up the Dartford crossing, shutting down the entire bridge and blocking oil tankers from oil terminals in Essex traveling south .#JustStopOil #DartfordCrossing #climatecrisis pic.twitter.com/JuzYt0HvSu