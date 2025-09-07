Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε 890 συλλήψεις προχώρησε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της χθεσινής συγκέντρωσης υποστήριξης προς τη χαρακτηρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση «Palestine Action».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, συνολικά 857 άτομα συνελήφθησαν βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου, με την κατηγορία της υποστήριξης σε απαγορευμένη οργάνωση. Επιπλέον, 33 άτομα συνελήφθησαν για άλλα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων 17 επιθέσεων κατά αστυνομικών και άλλων παραβάσεων της δημόσιας τάξης, καθώς η διαμαρτυρία έλαβε βίαιη τροπή.

An aged lady who cannot believe there is a genocide going unanswered is arrested by 🇬🇧 police today.



Her crime. A placard saying:



“I oppose genocide. I support Palestine Action"



Arrested under the Terrorism Act



A thousand people hold the same placard.pic.twitter.com/BXtkOMkv2G — Howard Beckett (@BeckettUnite) September 6, 2025

Όλοι οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά σε ένα ειδικά διαμορφωμένο κέντρο κρατουμένων στην περιοχή του Γουέστμινστερ. Από εκεί, 341 άτομα, των οποίων τα στοιχεία ταυτότητας επιβεβαιώθηκαν, αφέθηκαν ελεύθερα με εγγύηση και με την εντολή να παρουσιαστούν σε αστυνομικό τμήμα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

British police arrested hundreds at a demonstration in support of Palestine Action, after the group was banned under the government's anti-terrorism legislation in July https://t.co/kBPSnd0eOv pic.twitter.com/CJZZu0h3em — Reuters (@Reuters) September 7, 2025

Ωστόσο, 519 άτομα μεταφέρθηκαν σε διάφορα κρατητήρια της Μητροπολιτικής Αστυνομίας εντός του Λονδίνου. Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνονταν όσοι αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία τους, καθώς και όσοι διαπιστώθηκε ότι είχαν ήδη συλληφθεί στο παρελθόν και βρίσκονταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Την ευθύνη για την έρευνα των 857 συλληφθέντων για παραβίαση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας έχει αναλάβει πλέον η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Όπως σημειώνεται, τις τελευταίες εβδομάδες οι αρχές έχουν εντείνει τη συνεργασία τους με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος για την επιτάχυνση της απαγγελίας κατηγοριών σε άτομα που συλλαμβάνονται για υποστήριξη απαγορευμένων οργανώσεων.

Palestine action protest on 6th September 2025 in parliament square in London



I am not a supporter I am a photographer and observer only



Please don’t crop and post as your own as that’s a very 💩head thing to do and you know it!#PalestineAction #parlimentsquare #protest pic.twitter.com/9ixe3ef4M7 — The Nowhere Photographer (@thenowherephoto) September 7, 2025

«Η βία που συναντήσαμε ήταν συντονισμένη και προήλθε από μια ομάδα ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες για να κρύψουν την ταυτότητά τους, με πρόθεση να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναταραχή. Πολλοί από αυτούς έχουν πλέον συλληφθεί και έχουμε αρχίσει να απαγγέλλουμε κατηγορίες», ανέφερε εκπρόσωπος των αρχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.