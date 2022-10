Την παραίτησή της ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας - «Δεν μπορώ να εξυπηρετήσω την εντολή» Κόσμος 15:35, 20.10.2022 linkedin

Η παραίτησή της θεωρείτο σίγουρη μετά την χθεσινή επεισοδιακή ψηφοφορία για το fracking και την βαθύτατη πολιτική κρίση στο κόμμα και την κυβέρνησή της.