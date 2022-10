Έπειτα από μόλις έξι εβδομάδες στην εξουσία, η παραμονή της Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία κρέμεται από μία κλωστή και από πολύ νωρίς το πρωί, έξω το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφοι και κάμερες ετοιμάζονται για τις εξελίξεις.

Αυτή την ώρα η Τρας συναντάνται με τον πρόεδρο της Επιτροπής 1922 του Συντηρητικού Κόμματος, της επιτροπής που θέτει τους κανόνες για την επιλογή και αλλαγή του ηγέτη των Τόρις, σερ Γκράχαμ Μπρέιντι.

Η συνάντηση γίνεται κατόπιν αιτήματος της πρωθυπουργού και όχι το αντίστροφο, διευκρίνισε πρωθυπουργική πηγή.

Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η Λιζ Τρας παραδέχθηκε ότι η χθεσινή ήταν μια «δύσκολη ημέρα», αναφερόμενος στο χάος που επικράτησε στο Γουέστμίνστερ και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών, αλλά σήμερα έχει επικεντρωθεί στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος.

Οταν ερωτήθηκε αν η Λιζ Τρας θα ηγηθεί του κόμματος στις επόμενες εκλογές, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Ναι».

Λίγες ώρες νωρίτερα, μέλος της Επιτροπής δήλωσε ότι «οι πιθανότητες για την Λιζ Τρας να βγάλει την ημέρα ως πρωθυπουργός είναι εναντίον της», σύμφωνα με τον πολιτικό συντάκτη του ITV Πολ Μπραντ.

One member of 1922 executive tells me “odds are against” Liz Truss surviving the day as PM. Committee is expected to meet later to discuss the leadership crisis.

Η έξοδος από το πολιτικό αδιέξοδο εξαρτάται ακριβώς από την ικανότητα επιλογής διαδόχου, αλλά οι διαφορετικές τάσεις στις τάξεις του κόμματος δεν έχουν συμφωνήσει, την ώρα που πολλά ονόματα κυκλοφορούν, όπως του Ρίσι Σουνάκ, του Τζέρεμι Χαντ, της Πένι Μόρντοντ, ακόμη και του πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

One person was elected by the British public with a manifesto and a mandate until January ‘25.

If Liz Truss is no longer PM there can be no coronation of previously failed candidates.



MPs must demand return of @BorisJohnson - if not it has to be leadership election or a GE.