Συνολικά περίπου 200 μετανάστες μεταφέρθηκαν το πρωί από την Κρήτη στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο της σταδιακής αποσυμφόρησης της Κρήτης και της επιχείρησης εκκένωσης δομών φιλοξενίας του νησιού και μεταφοράς των φιλοξενούμενων στην ηπειρωτική χώρα.

Η αποβίβασή τους έγινε παρουσία ισχυρών δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες ρύθμιζαν τη διαδικασία και την κυκλοφορία στο σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο πλοίο κατέπλευσε λίγο πριν τις 06:30, μεταφέροντας 94 μετανάστες από τα Χανιά.

Η επιχείρηση αποβίβασης εξελίχθηκε ομαλά, ενώ στις 07:00 η άφιξη δεύτερου πλοίου από το Ηράκλειο, το οποίο μετέφερε περίπου 100 ακόμη μετανάστες που φιλοξενούνταν σε χώρο στο Ρέθυμνο.

Η ταυτότητα των δομών υποδοχής στην ενδοχώρα δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι νεοαφιχθέντες θα κατευθυνθούν σε κέντρα φιλοξενίας της ηπειρωτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της σταδιακής αποσυμφόρησης της Κρήτης.

Μέχρι την επόμενη Τετάρτη αναμένεται να έχουν φύγει από το νησί με πλοία της γραμμής 800 μετανάστες από την Αφρική.

Από την αρχή του χρόνου, έχουν καταφθάσει 9.500 άτομα στην Κρήτη από τη Λιβύη, με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών να ξεπερνά το 350% σε σχέση με πέρυσι.

Στην πρώτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τοπικούς παράγοντες από το νησί συζητήθηκε το θέμα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την αποσυμφόρηση της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει συγκεκριμένα μέτρα αποτροπής, επιτήρησης και υποδοχής», για την θωράκιση των τοπικών κοινωνιών, με πλήρη σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Τις επόμενες μέρες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θα διευκρινίσει τη φύση της δομής υποδοχής και ταυτοποίησης που εξετάζεται στην Κρήτη. «Το σίγουρο είναι ότι δεν μιλάμε για μια φυλακή, όπως ακούγεται», ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στη σύσκεψη δεν συζητήθηκε καθόλου η τοποθεσία που θα δημιουργηθεί η δομή ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες μέρες.

