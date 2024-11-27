Βρετανοί στρατιώτες ερευνούν τις πτήσεις drone κοντά σε αμερικανικές βάσεις

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Περίπου 60 Βρετανοί στρατιώτες έχουν αναλάβει να ερευνήσουν τις πτήσεις απροσδιόριστου αριθμού drone, άγνωστης ταυτότητας και προέλευσης, κοντά στις αεροπορικές βάσεις που διατηρούν οι ΗΠΑ στο Λέικενχιθ, στο Μίλντενχολ και στο Φέλτγουελ στην ανατολική Αγγλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, τα drone εθεάθησαν στην περιοχή τη νύχτα της Δευτέρας. Παρόμοιο περιστατικό είχε αναφερθεί και την περασμένη εβδομάδα πάνω από τις ίδιες βάσεις.

Η ανακοίνωση ανέφερε πως τα drone δεν έχουν αναγνωριστεί ως εχθρικά και δεν έχουν επηρεάσει καθόλου τη λειτουργία των υποδομών ή την ηρεμία των περίοικων, παρόλα αυτά «υπάρχει διαρκής παρακολούθηση ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία των εγκαταστάσεων».

Σύμφωνα με τους Times, ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες για πιθανό «κακόβουλο» σχέδιο, με την ύπαρξη ρωσικού δακτύλου να μην έχει αποκλειστεί.

Στρατιωτική πηγή της εφημερίδας ανέφερε επίσης πως η βρετανική Βασιλική Αεροπορία (RAF) έχει προσφέρει στους Αμερικανούς ένα ηλεκτρονικό σύστημα που έχει τη δυνατότητα να παίρνει τον έλεγχο ξένων drone, δίνοντας εντολή επιστροφής στο σημείο της απογείωσης, σε μια προσπάθεια να βρεθούν οι χειριστές.

Πηγή: skai.gr

