Η αντεπίθεση των ένοπλων δυνάμεων του Τσαντ τις τελευταίες ημέρες εναντίον τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ στην περιοχή της λίμνης Τσαντ,είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν «δεκάδες» άμαχοι, νιγηριανοί αλιείς, κατήγγειλαν χθες κάτοικοι της περιοχής και μέλη παραστρατιωτικών ομάδων που πολεμούν τους τζιχαντιστές.

Την Κυριακή, τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στο Τσαντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 άτομα.

Αξιωματικός του γενικού επιτελείου του Τσαντ δήλωσε ότι - σε αντίποινα - έγιναν βομβαρδισμοί σε «νησιά στα σύνορα της Νιγηρίας και του Νίγηρα».

«Μαχητές της Μπόκο Χαράμ αναμιγνύονται συχνά με ψαράδες και χωρικούς όποτε διαπράττουν τα εγκλήματά τους. Είναι συχνά δύσκολο να γίνει διάκριση ανάμεσα σε κατοίκους και σε τρομοκράτες», πρόσθεσε.

«(Μαχητικό) αεροσκάφος του στρατού του Τσαντ επιτέθηκε σε αλιείς στο νησί Τίλμα και σκότωσε πολλούς», δήλωσε από την άλλη πλευρά ο Μπαμπακούρα Κολό, επικεφαλής αντιτζιχαντιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης στη Νιγηρία.

Φαίνεται πως ο χειριστής του «πέρασε τους ψαράδες για τους τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ που επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στο Τσαντ την Κυριακή», πρόσθεσε.

Ο απολογισμός της επίθεσης την οποία διέπραξαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα μέλη της Μπόκο Χαράμ ήταν «κάπου 40 νεκροί», σύμφωνα με τις αρχές στο Τσαντ.

Το μαχητικό έκανε κύκλους γύρω από το νησί Τίλμα «προτού αρχίσει να ρίχνει βόμβες ενώ άνθρωποι έτρεχαν αλλόφρονες προς όλες τις κατευθύνσεις αναζητώντας καταφύγιο», αφηγήθηκε ψαράς που ζει εκεί, ο Σαλάου Αρζίκα.

Η επιχείρηση, «καθαρά στρατιωτική», διεξάγεται από τη Δευτέρα κι έχει σκοπό να εγγυηθεί «την ασφάλεια του ειρηνικού πληθυσμού μας», με την «καταδίωξη» και την «εξάλειψη» στοιχείων της Μπόκο Χαράμ, ανέφερε προχθές Τετάρτη ο Αμπντεραχίμ Μπιρέμ Αμίντ, ο μεταβατικός πρωθυπουργός του Τσαντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Τσαντ μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο της Μπόκο Χαράμ στην περιοχή της λίμνης Τσαντ.

Η αχανής έκταση νερού και βαλτότοπων βρίσκεται ανάμεσα στο Νίγηρα, τη Νιγηρία, το Καμερούν και το Τσαντ κι είναι σπαρμένη νησιά και νησάκια, όπου βρίσκουν καταφύγιο μαχητές της Μπόκο Χαράμ και της αντίπαλης οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), που γεννήθηκε όταν η πρώτη διασπάστηκε.

Η εξέγερση της Μπόκο Χαράμ, που έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, ξέσπασε το 2009 στη Νιγηρία. Έχει στοιχίσει τη ζωή 40.000 και πλέον ανθρώπων, έχει αναγκάσει άλλους δύο εκατομμύρια και πλέον να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κι εξαπλώθηκε στα γειτονικά κράτη.

Τον Μάρτιο του 2020, η οργάνωση εξαπέλυσε πολυαίμακτη επίθεση εναντίον άλλης στρατιωτικής βάσης στην περιοχή της λίμνης Τσαντ. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει τότε κάπου 100 νεκρούς. Επρόκειτο για τις πιο βαριές απώλειες που υπέστη ποτέ ο στρατός του Τσαντ.

Ο στρατάρχης Ιντρίς Ντεμπί, που κυβέρνησε το Τσαντ για τριάντα χρόνια, ήταν συνηθισμένος στο να διοικεί τα στρατεύματά του στο πεδίο. Αφού σκοτώθηκε από πυρά ανταρτών στο μέτωπο, ο γιος του Μααμάτ Ιντρίς Ντεμπί, που εξελέγη πρόσφατα πρόεδρος, είχε ανακηρυχθεί από τον στρατό μεταβατικός αρχηγός του κράτους, επικεφαλής χούντας δεκαπέντε στρατηγών, το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

