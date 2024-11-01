Οι επιχειρήσεις καθαρισμού βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα στην Ταϊβάν μετά το πέρασμα του Κονγκ-ρέι, ενός από τους πιο ισχυρούς τυφώνες που καταγράφτηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, που άφησε πίσω του δυο νεκρούς και πάνω από 500 τραυματίες.

Ο τυφώνας, με ριπαίους ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 184 χιλιόμετρα την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, έφθασε πάνω από το έδαφος χθες το απόγευμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της νήσου, και κατόπιν έπληξε όλη την Ταϊβάν, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σαρανταοκτάχρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε όταν τον καταπλάκωσε στύλος του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού στην Ταϊπέι και 56χρονη εποχούμενη σκοτώθηκε όταν έπεσε δέντρο πάνω στο όχημά της στην κομητεία Ναντού (κεντρικά), ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ενώ άλλοι 500 και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να εντοπιστούν τέσσερις κυνηγοί σε ορεινή περιοχή στην κεντρική Ταϊβάν —είχαν φύγει την Τετάρτη—, καθώς οι δικοί τους δεν έχουν νέα τους από προχθές βράδυ.

Ο Κονγκ-ρέι, που διασχίζει το στενό της Ταϊβάν κινούμενος προς την Κίνα σήμερα, αποδυναμώθηκε και πλέον χαρακτηρίζεται ισχυρή τροπική καταιγίδα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν.

Σε όλη τη νήσο, οι εργασίες και οι παραδόσεις μαθημάτων ξανάρχισαν και τα εμπορικά καταστήματα και τα εστιατόρια άνοιξαν εκ νέου.

Πάνω από 11.500 άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς οι αρχές φοβούνταν κατολισθήσεις.

Η Ταϊβάν είναι εξοικειωμένη με τις τροπικές καταιγίδες, γενικά την πλήττουν από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβριο, ωστόσο είναι «ασυνήθιστη» η εμφάνιση τόσο ισχυρού τυφώνα «τόσο αργά μέσα στη χρονιά», σχολίασε μετεωρολόγος.

Επιστήμονες δεν παύουν να προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα του είδους πολύ πιο ισχυρά και καταστροφικά.

Ο Κονγκ-ρέι ήταν ο τρίτος τυφώνας που έπληξε την Ταϊβάν από τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

