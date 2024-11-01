Ισραήλ: Ο επικεφαλής της UNRWA κατήγγειλε ότι ο στρατός προκάλεσε ζημιές σε γραφείο της υπηρεσίας στη Δυτική Όχθη

Ισραηλινοί εκσκαφείς προκάλεσαν χθες Πέμπτη ζημιές στο γραφείο της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στον καταυλισμό προσφύγων Νουρ Σαμς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατήγγειλε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, ενώ το Ισραήλ διέψευσε τις κατηγορίες.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της UNRWA, ανέφερε στο Χ χθες ότι το γραφείο της υπηρεσίας υπέστη σοβαρές ζημιές, και πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για τις ζημιές στο κτήριο.

«Ο ισχυρισμός ότι τα γραφεία της UNRWA στη Νουρ Σαμς καταστράφηκαν από στρατιώτες των IDF (ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων) είναι ψευδής», τόνιζε η ανακοίνωση.

«Τρομοκράτες τοποθέτησαν εκρηκτικά κοντά στα γραφεία της UNRWA, τα οποία στη συνέχεια πυροδοτήθηκαν σε μια προσπάθεια να βλάψουν στρατιώτες των IDF. Τα εκρηκτικά είναι πιθανό να προκάλεσαν ζημιές στο κτήριο», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Τη Δευτέρα το ισραηλινό κοινοβούλιο υιοθέτησε νόμους που απαγορεύουν τις δραστηριότητες της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στο Ισραήλ.

Οι βουλευτές που κατήρτισαν το νομοσχέδιο επικαλέστηκαν την εμπλοκή κάποιων μελών της UNRWA στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ και το γεγονός ότι εργαζόμενοι στην υπηρεσία είναι μέλη είτε της Χαμάς είτε άλλων ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων.

Ο ΟΗΕ, έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε, ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι εννέα εργαζόμενοι στην UNRWA – από τους 13.000 που εργάζονται στη Λωρίδα της Γάζας—ενδέχεται να ενεπλάκησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και τους απέπεμψε.

Ο Λαζαρινί εκτίμησε ότι η απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει τις δραστηριότητες της UNRWA δημιουργεί «επικίνδυνο προηγούμενο» το οποίο αντίκειται στον Χάρτη του ΟΗΕ και είναι αντίθετο στις υποχρεώσεις του Ισραήλ βάσει του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

