Bloomberg: Το ΝΑΤΟ καταστρώνει σχέδιο για να ικανοποιήσει το αίτημα του Τραμπ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ άρχισαν να εργάζονται για μια συμφωνία για σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών με τρόπο που μπορεί να καθησυχάσει την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο να δαπανάται το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι διαπραγματευτές της στρατιωτικής συμμαχίας σημειώνουν πρόοδο σε μια πορεία για την επίτευξη του 5% του ΑΕΠ για την άμυνα μέχρι το 2032, πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον Ιούνιο, σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται διπλωμάτες με γνώση του ζητήματος. Οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν την πρωτοβουλία σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη στο τουρκικό θέρετρο της Αττάλειας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε ένα κλίμα διπλωματίας, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί περισσότερο από τρία χρόνια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη. Ο Ρώσος ηγέτης δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ότι θα έρθει στην Τουρκία.

Η συμφωνία για τις αμυντικές δαπάνες στην κλίμακα που απαιτεί ο Τραμπ - κανένα από τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεν έχει επιτύχει αυτό το όριο - θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη αύξηση από τους δυτικούς συμμάχους από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Από την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ έχει κατακεραυνώσει τους συμμάχους του επειδή δεν πληρούν το μακροχρόνιο όριο του 2% για τις δαπάνες. Οκτώ από τους 32 συμμάχους δεν είχαν επιτύχει το 2% των δαπανών κατά την ετήσια έκθεση του ΝΑΤΟ τον Απρίλιο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πιέζει τους συμμάχους να συμφωνήσουν σε ένα επίπεδο 3,5% του ΑΕΠ για τα επόμενα επτά χρόνια, με ένα επιπλέον 1,5% που προορίζεται για ένα ευρύτερο σύνολο δαπανών που σχετίζονται με την άμυνα. Ο Ρούτε εξέθεσε τις προσδοκίες του σε επιστολή που απέστειλε στους εταίρους του ΝΑΤΟ στις αρχές Μαΐου, δήλωσε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σουφ στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ρούτε, μιλώντας σε δημοσιογράφους στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι ο στόχος της συνόδου κορυφής της Χάγης - η πρώτη του Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο - θα είναι η εξισορρόπηση των δαπανών εντός της συμμαχίας, λαμβάνοντας υπόψη το υπερβολικά μεγάλο ποσοστό των ΗΠΑ σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ και τον Καναδά.

Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν σήμερα το 64% των αμυντικών δαπανών της συμμαχίας, με τον Καναδά και την Ευρώπη να συνεισφέρουν το 36%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2024 που διατυπώθηκαν στην τελευταία έκθεση του ΝΑΤΟ.

Οι υπουργοί Άμυνας στην Αττάλεια θα συζητήσουν για το είδος των δαπανών που θα προσμετρώνται στη συνιστώσα του 1,5%, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η στρατιωτική κινητικότητα, τα αγαθά διπλής χρήσης και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δήλωσαν οι διπλωμάτες, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Παρέμεινε ασαφές εάν το τμήμα αυτό θα περιλαμβάνει τις υφιστάμενες δαπάνες ή θα απαιτεί νέες δεσμεύσεις. Ακόμη και η βοήθεια για την Ουκρανία μπορεί να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, σύμφωνα με ανώτερο Τούρκο αξιωματούχο.

Ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ισπανίας, ανακοίνωσαν μόλις πρόσφατα την επίτευξη του επιπέδου του 2%. Όλοι αναμένεται να επιτύχουν το παλιό όριο μέχρι τη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg.

Σύνοδος της Χάγης

Ο βασικός στόχος του 3,5% βασίζεται σε νέα φιλόδοξα αμυντικά σχέδια που καταρτίζει το ΝΑΤΟ. Η συμμαχία έχει διανείμει λεπτομερείς, άκρως απόρρητους καταλόγους όπλων και άλλων δυνατοτήτων στις κυβερνήσεις των μελών, τους οποίους οι επικεφαλής των υπουργών Άμυνας θα συζητήσουν στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Οι κατάλογοι, γνωστοί ως στόχοι δυνατοτήτων, έχουν γίνει ευρέως αποδεκτοί από τους συμμάχους και είναι πιθανό να υπογραφούν σε συνάντηση των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες στις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου που έχουν γνώση του ζητήματος και θα αναμένεται η επίσημη έγκριση στη σύνοδο κορυφής της 24ης και 25ης Ιουνίου στη Χάγη.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, η σύνοδος κορυφής αναμένεται να είναι συντομότερη από τις προηγούμενες συναντήσεις και να επικεντρωθεί στις δαπάνες και την αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας, με αποκορύφωμα μια σύντομη δήλωση. Ένας διπλωμάτης δήλωσε ότι το θέμα θα είναι η συμμαχία - και όχι το μέλλον της Ουκρανίας εντός αυτής.

Ο σκεπτικισμός του Τραμπ σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ έχει απομακρύνει προς το παρόν τη συζήτηση αυτή από το τραπέζι - και δεν έχει επίσης συζητηθεί η παράταση της δέσμευσης του ΝΑΤΟ ύψους 40 δισ. δολαρίων για τη στήριξη του κατεστραμμένου από τον πόλεμο έθνους, η οποία καταρτίστηκε πέρυσι.

Μια άλλη πρωτοβουλία του Ρούτε που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά την αναμόρφωση της αποτελεσματικότητας και της εσωτερικής διακυβέρνησης της συμμαχίας, δήλωσαν πηγές του Bloomberg. Η προσπάθεια ανασχηματισμού θα μπορούσε να φανεί ελκυστική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, δήλωσε πηγή του πρακτορείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.