Βίντεο: Η στιγμή που τανκ Leopard καταστρέφει μόνο του κονβόι με ρωσικά άρματα μάχης

Τη στιγμή που ένα άρμα μάχης Leopard της ουκρανικής 33ης Μεραρχίας, γερμανικής κατασκευής, αντιμετωπίζει μόνο του ένα κονβόι ρωσικών τεθωρακισμένων δείχνει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ουκρανικός στρατός.

Πλάνα δείχνουν το τανκ να ανατινάζει τρία τεθωρακισμένα φορτηγά και δύο τανκς σε δρόμο στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στην πόλη Κουράχοβε.



Τα οχήματα πήραν φωτιά μετά από ισχυρά πλήγματα που δέχθηκαν, με καπνό να υψώνεται στον ουρανό ενώ Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούσαν να διαφύγουν.



Οι στρατιώτες που τράπηκαν σε φυγή σκοτώθηκαν λίγο αργότερα, σύμφωνα με τη μονάδα του ουκρανικού στρατού που δημοσίευσε το βίντεο στο Telegram.

Προσοχή το βίντεο έχει σκληρές εικόνες:





Το βίντεο έρχεται ενώ τα στρατεύματα του Πούτιν έχουν υποστεί «αδιανόητες απώλειες» κατά την αντεπίθεσή τους στην περιοχή του Κουρσκ, σύμφωνα με τον λογαριασμό X WarMonitor.



Τη Δευτέρα, η Ρωσία υπέστη τις υψηλότερες απώλειες στην Ουκρανία μέχρι στιγμής, με 1.950 στρατιώτες να σκοτώνονται μέσα σε μόλις 24 ώρες, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.



Ο αριθμός ρεκόρ των στρατιωτών που πέθαναν μέσα σε μια μέρα αποτελεί νέα ταπείνωση για τον Πούτιν μετά τη διήμερη αντεπίθεσή του στο Κουρσκ το περασμένο Σαββατοκύριακο που έληξε με 28 κατεστραμμένα τανκς και 100 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες, σύμφωνα με αναφορές.



Η αντεπίθεση έρχεται αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές στις ΗΠΑ, έχοντας καυχηθεί ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο «σε μια μέρα». Το Κίεβο πλέον αντιμετωπίζει την προοπτική να στερέψει η «κάνουλα» της τεράστιας στρατιωτικής χρηματοδότησης της Αμερικής υπό την προεδρία του.



Πλάνα δείχνουν ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα, το καθένα από τα οποία μετέφερε περίπου 30 στρατιώτες, να οδηγούν πάνω από νάρκες στο Κουρσκ πριν εκραγούν, με μερικούς τραυματισμένους στρατιώτες να σέρνονται έξω από τα συντρίμμια καθώς ο καπνός διαλύθηκε.

Πηγή: skai.gr

