Κυρώσεις σε συριακό όμιλο για χρηματοδότηση Φρουρών Επανάστασης και Χούθι

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες, φυσικά πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με συριακό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων ο οποίος, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, χρηματοδοτεί την Δύναμη Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η Al-Qatirji Company είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση εσόδων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τη Δύναμη Κοντς και τους Χούθι, μέσω της πώλησης ιρανικού πετρελαίου σε Συρία και Κίνα.

«Το Ιράν βασίζεται όλο και περισσότερο σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς εταίρους, όπως η Al-Qatirji Company, για να χρηματοδοτεί τις αποσταθεροποιητικές δράσεις του και το δίκτυο εντολοδόχων τρομοκρατών στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει ο αξιωματούχος του υπουργείου Μπράντλεϊ Σμιθ.

Σε βάρος της Al-Qatirji Company είχαν ήδη επιβληθεί κυρώσεις για τον ρόλο της στη διευκόλυνση αγοραπωλησίας καυσίμων μεταξύ του συριακού καθεστώτος και της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.