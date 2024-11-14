Οι πολίτες ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, θα τον ψήφιζαν, ωστόσο και για καλύτερο τραγουδιστή;

Ένα βίντεο θα βοηθούσε.

Στο βίντεο που ακολουθεί απεικονίζονται ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ σε ένα παράξενο ντουέτο του God Bless America στο Mar-a-Lago.

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος και ο νέος του επικεφαλής της υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας ένωσαν τις φωνές τους με τον τραγουδιστή της όπερας Chris Macchio για την ερμηνεία ενός τραγουδιού που ανήκει στα American classic σε ένα πάρτι το απόγευμα της Τετάρτης (13 Νοεμβρίου).

Το σόου ήρθε αφότου ο Τραμπ πέταξε στην Ουάσιγκτον για να συναντήσει τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πρόσωπο με πρόσωπο για πρώτη φορά μετά τις εκλογές στη χώρα της 8ης Νοεμβρίου.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος έσφιξε το χέρι του Μπάιντεν μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, έχοντας αρνηθεί να συμμετάσχει στο τελετουργικό πριν από τέσσερα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

